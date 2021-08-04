Підозру Артуру Товмасяну вручили на підставі інформації, отриманої в результаті обшуків 22 липня. Про це повідомив детектив НАБУ Микола Карась.

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Слідство клопотатиме про заставу для Товмасяна

Це не свідчення інших фігурантів. Це результати обробки тієї інформації, яка була отримана за результатами обшуку,

– заявив Карась на брифінгу.

Він також додав, що під час обшуків у Артура Товмасяна були мобільні телефони, які були пошкоджені та викинуті у вікно. Працівники НАБУ знайшли їх на вулиці. Слідчий пояснив, що наразі невідомо, чи вдасться відновити ці телефони і довести, що вони належать Товмасяну. Адже за версією слідства, саме глава Харківської облради займався координацією дій інших фігурантів.

Також детектив розповів, що вони не затримували Артура Товмасяна. НАБУ "не бачить підстав для клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави приблизно 4 мільйонів гривень. Немає ризиків, які були б підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– заявив детектив НАБУ.

Ба більше, Товмасян обіцяв сприяти слідству, натомість Карась розповів, що два інші фігуранти справи "не співпрацюють".

Підозра Артуру Товмасяну: коротко