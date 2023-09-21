Слова Моравецького неправильно зрозуміли, – Дуда про "припинення постачання зброї" Україні

Президент Польщі прокоментував зернове питання та тему відносин з Україною. Також Анджей Дуда пояснив слова глави уряду Моравецького, який заявив, що Варшава наразі нібито не постачає ЗСУ зброю.

Власне, нещодавно Матеуш Моравецький сколихнув інформаційний простір заявою про те, що його держава перестала постачати зброю Україні. Водночас Дуда уточнив, що Варшава не передає Збройним Силам озброєння, яке закуповує в рамках модернізації власної армії.

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Дуда про зброю і заяву Моравецького

Польський лідер припустив, що слова прем'єра Моравецького могли неправильно зрозуміти. За його словами, заяву Моравецького проінтерпретували у найжахливіший спосіб.

Слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином… Ну, на мій погляд, прем'єр-міністр просто сказав: ми не будемо передавати Україні нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії,

– сказав Дуда.

Окрім того, він наголосив, що Варшава не може передати будь-кому озброєння, яке закуповує за мільярди доларів для польської армії, аби зміцнити її та зміцнити безпеку Польщі.

Водночас він запевнив, що його країна продовжує виконувати контракти щодо постачання зброї, які були укладені з Києвом.

З Україною ми підписали контракти, зокрема на доставку гаубиць Krab. Цей контракт потрібно виконувати, і ми його виконуємо постійно.

Президент Польщі про зерно і Україну

У цьому ж інтерв'ю Анджей Дуда сказав, що Польща не може обвалити власний ринок через українську агропродукцію, оскільки це буде великою економічною проблемою.

Потрібно знайти золоту середину і якось розв'язувати цю проблему… Обидві сторони мають себе зрозуміти,

– заявив глава Польщі.

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