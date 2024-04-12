Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі, але за певних умов

За словами прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, Словаччина готова підтримати Україну у війні проти Росії та на шляху до ЄС. Втім, умови надання допомоги будуть дещо відрізнятись від тих, які використовуються провідними західними країнами.

Словаччина може надавати військову підтримку Україні лише на комерційній основі. Про це Фіцо заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він додав, що його країна також не перешкоджатиме перемовинам для вступу України до ЄС, адже це стане гарантією миру в нашій країні.

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Якісна допомога, але за гроші

Роберт Фіцо запропонував велику допомогу від Словаччини у розмінуванні, надавши спецтехніку та навчання персоналу.

Я не хочу робити з цього таємницю, ми ніколи не говорили брехні: на комерційній базі Словаччина готова співпрацювати і у військовій галузі,

— додав Фіцо.

Делегація прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля прибула на міжурядові консультації до Словаччини 11 квітня. Головні питання співпраці — логістика, енергетика, торгівля та Формула миру Зеленського.

Що відомо про позицію Словаччини щодо України