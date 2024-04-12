Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі, але за певних умов
За словами прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, Словаччина готова підтримати Україну у війні проти Росії та на шляху до ЄС. Втім, умови надання допомоги будуть дещо відрізнятись від тих, які використовуються провідними західними країнами.
Словаччина може надавати військову підтримку Україні лише на комерційній основі. Про це Фіцо заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він додав, що його країна також не перешкоджатиме перемовинам для вступу України до ЄС, адже це стане гарантією миру в нашій країні.
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Якісна допомога, але за гроші
Роберт Фіцо запропонував велику допомогу від Словаччини у розмінуванні, надавши спецтехніку та навчання персоналу.
Я не хочу робити з цього таємницю, ми ніколи не говорили брехні: на комерційній базі Словаччина готова співпрацювати і у військовій галузі,
— додав Фіцо.
Делегація прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля прибула на міжурядові консультації до Словаччини 11 квітня. Головні питання співпраці — логістика, енергетика, торгівля та Формула миру Зеленського.
Що відомо про позицію Словаччини щодо України
- Вчора 24 Канал писав, що на прес-конференції з Денисом Шмигалем прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не перешкоджатиме Україні на шляху до ЄС.
- Нещодавно у Словаччині відбулись президентські вибори, їх виграв Петер Пеллегріні з відверто антизахідною позицією. Він вважає санкції проти Росії неефективними, виступає проти допомоги Україні та закликає до "мирних переговорів"
- Одразу ж після другого туру виборів у Словаччині прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Пеллегріні з перемогою. Позиції щодо війни в Україні у обох політиків дуже схожі. Вони виступають за відносини з Кремлем та проти військової допомоги Україні.
- Також ми розповідали, що до словацького прем'єра у багатьох західних політиків досить напружене ставлення. Так, за присутності Фіцо прем'єр Чехії відмовився розкривати деякі деталі про снаряди для України.
- Раніше 24 Канал повідомляв, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій зі Словаччиною через "розбіжності в поглядах" щодо ключових питань у зовнішній політиці країн.