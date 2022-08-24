Словаччина може передати Україні МіГ-29: як це підсилить нашу армію

Ще наприкінці липня повідомляли, що Словаччина може дати Україні 11 винищувачів МіГ-29 до кінця серпня. Однак досі остаточно рішення немає.

Втім ці літаки можуть стати вагомим внеском у війні в Україні, хоча їх і не багато. Про це в ефірі 24 каналу сказав Олег Катков – головний редактор видання Defence Express.

До теми Не багато, але зайвими не будуть, – оглядач про "міги", які може передати Словаччина

За його словами, відомо, що Словаччина узагалі раніше відмовлялася від цих винищувачів, їх планували вивести з експлуатації найближчим часом.

Річ у тім, що Словаччина замовила найсучасніші американські винищувачі F-16. Літаки однаково мали виводити, але процес затримався, зокрема через коронавірус,

– сказав експерт.

Тож Словаччина має отримати першу партію літаків зі США орієнтовно наприкінці 2023 року. Тож передача винищувачів нам повинна відбутись у цьому проміжку.

Він також нагадав, що Словаччина передає Україні не лише винищувачі. Раніше країна надіслала нам комплекси С-300 – систему протиповітряної оборони.

На що здатні Міг-29

Варто також зазначити, що ці "міги" пройшли модернізацію ще у 2000-х роках. У цьому брала участь й росія, однак сам процес удосконалення проходив в Італії.

У чому особливість модернізованих літаків? Найголовніше, як пояснив експерт, там вже є новий радар, який дозволяє краще бачити. А також нова кабіна з багатофункціональними дисплеями.

"У будь-якому випадку, ці літаки – вкрай важливий аспект у війні", – підсумував Катков.

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