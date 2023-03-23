Словаччина передала Україні перші МіГи, – міністр оборони Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава передала Україні перші літаки МіГ-29.

Попередньо відомо, що за літаками 22 березня у Словаччину приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до передачі.

Важливо Військовий експерт назвав суттєві відмінності між МіГ-29 і F-16

Що відомо про передачу Україні Міг-29

Словацьке видання написало, що перші чотири винищувачі Міг-29, які Словаччина планувала передати Україні, вже покинули територію їхньої країни.

Словаччина стоїть на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації,

– заявив словацький міністр Надь.

За його словами, їхній уряд продовжуватиме допомагати Україні. Глава Міноборони Словаччини заявив: "Ми робимо правильно, тому що це Росія вдерлася в Україну, це Росія перебуває на території України, і коли Росія виведе свої війська, війна відразу закінчиться".

Що відомо про переміщення літаків

Видання Dennik N повідомило, що 22 березня за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту. Вже 23 березня винищувачі залишили словацьку базу Сляч і вирушили на Схід.

Словацький міністр запевнив, що перші літаки вже передали Збройним Силам України. Решту – Україна отримає найближчими тижнями.

Україні потрібні F-16: коротко

Володимир Зеленський, Повітряні сили ЗСУ та високопосадовці України неодноразово заявляли, що нам потрібні F-16. Адже ці винищувачі відрізняються від радянських МіГів.

Зокрема, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що F-16 об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ. Зокрема, вони можуть завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.

Саме F-16 можуть захистити від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Адже саме ці винищувачі можуть збивати крилаті ракети й "Шахіди".

Так, літакам типу "МіГ" і "Су" це інколи вдається, та це скоріше виключення, аніж правило. Натомість F-16 має потужний радар та сучасні ракети, що дозволить збивати цілі дійсно ефективно. Детальніше про те, для чого нам потрібні F-16 – читайте тут.