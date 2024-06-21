Уряд Словаччини назвав передачу МіГ-29 Україні "диверсією" і вимагає розслідування
Джерело:Reuters
Влада Словаччини звернулась до правоохоронців з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя. Все через те, що вони передали Україні винищувачі МіГ-29 і системи ППО "Куб".
Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер стверджує, що передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян.
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Уряд Словаччини назвав своїх попередників "диверсантами"
Держсекретар МО Словаччини заявив, що "Надь зрадив Словаччину".
Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків,
– заявив він.
Він також сказав, що уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження ухвалювати зовнішньополітичні рішення.
Тим часом колишній міністр оборони Надь стверджує, що передача літаків і ППО не була правопорушенням і заявив, що ухвалив би таке ж рішення ще раз.
- Нагадаємо, що весною 2023 року уряд Словаччини, який тоді очолював Едуард Гегер, передав Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб".
- Опозиціонери дуже критикували це рішення і заявляли, що тимчасовий уряд Гегера не мав повноважень передавати Україні МіГи, тому що це зовнішньополітичне питання.
- Новий уряд під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо зробив різкий поворот у політиці після того, як прийшов до влади у жовтні 2023 року, і припинив військові постачання в Україну. Хоча й дозволив продовжити комерційні постачання.