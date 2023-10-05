Драматизувати не варто: як нинішня проросійська політика Словаччини вплине на майбутнє України

Днями у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберта Фіцо. Його називають "другим Орбаном". Вже є перші наслідки – президентка країни Зузана Чапутова виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги.

Утім, квапитися з висновками не варто, зазначив у розмові з 24 Каналом політолог Валентин Гладких. У цій ситуації важливу роль відіграватиме саме коаліційний уряд.

Дивіться також Це влив Росії, – Данілов про рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні

Ситуація зі Словаччиною

Валентин Гладких наголосив, що Словаччина є членом ЄС та НАТО – організацій, які мають свої інституційні інтереси. А отже Роберт Фіцо не зможе одноосібно впливати на політику.

На парламентських виборах перемагає той, хто формує коаліцію, коаліційний уряд. Фіцо одноосібно не може сформувати коаліцію. Йому доведеться шукати партнерів. І все залежить від позиції, яку вони займуть. Тоді ми можемо говорити наскільки він буде суверенним у схваленні тих чи інших рішень,

– відзначив політолог.

Тому коаліція, яка складеться в Словаччині, може залишити досить обмежене коло для маневрів Фіцо. Ба більше – раніше будучи на своїй посаді він підтримував санкції проти Росії після початку повномасштабного вторгнення, відзначив політолог. Це означає, що є певні важелі впливу.

"Думаю, і Угорщина, і Словаччина включені в міжнародну систему відносин. Зокрема, економічних. І, ймовірно, мають певні плюси від цього. Навряд чи вони зацікавлені, щоб ці плюси втратити. Тому думаю, що вони рухатимуться в руслі рішень ЄС і НАТО", – додав він.

Політика Словаччини: останні новини