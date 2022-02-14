"Слуга" Кузьміних попросив відвід судді, а поки тривала перерва – втік з суду

14 лютого 2022 , 18:07
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Джерело:

телеграм-канал "Новини.LIVE"

Вищий антикорупційний суд знову не зміг обрати запобіжний захід "слузі народу" Сергію Кузьміних. Нардепа підозрюють у хабарництві.

Чергове засідання у справі розпочалося 14 лютого. Підозрюваний Кузьміних прибув до суду. Його інтереси представляла адвокатка Лариса Криворучко. 

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Захист Кузьміних заявив про відвід слідчому судді

У ході засідання Криворучко направила відвід слідчому судді –  Олегу Ткаченку. Це сталося після того, як він почав досліджувати докази по справі. Кузьміних підтримав таке прохання, натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –  заперечив. Для розв'язання цього питання довелося оголосити перерву. 

Раніше Ткаченко не оголосив перерву на прохання Криворучко

  • Цікавий інцидент трапився 11 лютого – попереднього разу, коли суд намагався обрати запобіжний захід Кузьміних. Тоді Криворучко просила оголосили перерву, бо їй потрібно пообідати.
  • "Я прошу не катувати захисника з погляду Європейського суду з прав людини. Я втрачаю свідомість", – скаржилася вона. Втім, суддю Ткаченка такі аргументи не переконали. 
​Зверніть увагу! Раніше адвокатка Кузьміних відзначилася обурливою заявою. Вона назвала події Революції Гідності "захопленням влади" в Україні.  

Суддю таки змінили, але Кузьміних покинув засідання

Врешті, суддю у справі таки замінили – на Віталія Дубаса. Після цього засідання мало б продовжитися. Втім, після перерви ні сам Кузьміних, ні його захисниця не з'явилися у суді. Секретарка намагалася додзвонитися до них кілька разів, але безрезультатно. Тож обрання "запобіжки" нардепу знову перенесли – на 15 лютого, 8:30.

Варто зауважити, що депутат вже набув статусу підозрюваного. Це означає, що він за першою ж вимогою має прибувати на виклик слідства. Втім, САП скаржиться, що Кузьміних проігнорував вже 3 виклики на заплановані слідчі дії. 

У чому підозрюють "слугу" Кузьміних

  • Наприкінці січня у НАБУ заявили, що впіймали політика на хабарі у 559 тисяч гривень. Мовляв, натомість він обіцяв посприяти контрактам між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.
  • Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру. Нардепа оголосили в розшук, бо він систематично не з'являвся на виклики до правоохоронних органів. 
  • 7 лютого Кузьміних затримали. Відтоді йому намагаються обрати запобіжний захід. Сам політик назвав справу щодо хабарництва "провокацією".
Автор: Ірина Буртик