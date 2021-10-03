"Слуга народу" Корнієнко може стати першим заступником спікера ВРУ, – ЗМІ
Джерело:"НВ"
У разі відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко може стати першим заступником спікера Верховної Ради України. Новим головою ВРУ, ймовірно, призначать Руслана Стефанчука.
Із власних джерел у "Слузі народу", журналісти дізналися, що попередньо Корнієнко уже погодився на кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський таку ідею також підтримав.
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Корнієнко може впроваджувати реформи
Якщо Корнієнко таки обійме посаду першого заступника спікера парламенту, то має впроваджувати реформи апарату Ради. Окрім цього, застосувати поради з "плану Пета Кокса".Довідка. "План Пета Кокса" розроблений експрезидентом Європарламенту Петом Коксом. Він містить рекомендації, як покращити роботу Верховної Ради, зокрема відмова від реєстрації кожної правки як нового закону. Документ у ВРУ затвердили 2016 року.
Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" в листопаді 2019 року. Колеги назвали його досвідченим політтхенологом, який "займатиметься партійним будівництвом". Родом він із Києва, отримав освіту хіміка в КПІ та психолога у Вісбаденській академії психотерапії. На початку "нульових" спробував свої сили в журналістиці. Окрім цього:
- був концертним директором гурту "Крихітка";
- виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада";
- співав у музичному дуеті "Два Саші", куди також входив "слуга народу" Олександр Савченко.
Відставка Дмитра Разумкова: що відомо
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня запустив процес для зняття Разумкова з посади.
- На початку жовтня "слуги народу" проводили виїзне засідання фракції у Трускавці, де зібрали 150 підписів, щоб відкликати Разумкова.
- Почати повноцінну процедуру відставки спікера ВРУ планують з понеділка, 4 жовтня.
- Чинного голову парламенту на зібрання не запросили. Він планує обговорити усі питання при зустрічі у Верховній Раді.
- Раніше Разумков заявив, що сам йти з посади не планує, але погодиться на це, якщо відповідне рішення ухвалять народні депутати.