"Слуга народу" назвав основну причину звільнення Любченка

Олексій Любченко зберігав доволі серйозний вплив на Державну податкову службу. Ситуація проявляється у двох проявах.

Вона, ймовірно, і вплинула на звільнення міністра економіки. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі зауважив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Мар'ян Заблоцький.

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За його словами, ситуація є доволі двоякою. Адже щойно Любченко прийшов до керівництва Державної податкової служби, процес "скруток" зійшов майже на нуль. Водночас через деякий час ситуація почала відновлюватися.

Це, на мою думку, і була основна причина,

– наголосив Заблоцький.

Він наголосив, що спілкувався із представниками Офісу Президента, доносив до них відповідну інформацію.

Заблоцький: "Скрутки" – ризиковані і невигідні

"Якщо розглядати детально, що таке "скрутка" і як відбувається крадіжка ПДВ, то без прикриття чиновників з Держподаткової служби це відбуватися просто не може чисто фізично", – пояснив Заблоцький.

Навіть почати впроваджувати таку ситуацію, як зауважив він, є надто ризикованим і фінансово невигідним для членів організованої злочинної групи, якщо вони не мають прикриття.

Ситуація довкола Любченка: що відомо

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели обшуки по всій території України.

Обшуки зокрема відбулися в кабінеті ексвіцепрем'єра та колишнього міністра економіки Олексія Любченка.

Поки підозри нікому не висунули, але провадження стосується ухилення від сплати податків, а також – "кришування" так званих податкових "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими ПДВ без достатніх для цього підстав.

Окрім цього, обшуки відбулися у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова в регіональних підрозділах, а також – за місцями проживання фігурантів.

Провадження розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем.