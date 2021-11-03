"Слуга народу" назвав основну причину звільнення Любченка
Джерело:24 канал
Олексій Любченко зберігав доволі серйозний вплив на Державну податкову службу. Ситуація проявляється у двох проявах.
Вона, ймовірно, і вплинула на звільнення міністра економіки. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі зауважив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Мар'ян Заблоцький.
Зверніть увагу До нього будуть питання від правоохоронних органів, – Кравчук про Любченка
За його словами, ситуація є доволі двоякою. Адже щойно Любченко прийшов до керівництва Державної податкової служби, процес "скруток" зійшов майже на нуль. Водночас через деякий час ситуація почала відновлюватися.
Це, на мою думку, і була основна причина,
– наголосив Заблоцький.
Він наголосив, що спілкувався із представниками Офісу Президента, доносив до них відповідну інформацію.
Заблоцький: "Скрутки" – ризиковані і невигідні
"Якщо розглядати детально, що таке "скрутка" і як відбувається крадіжка ПДВ, то без прикриття чиновників з Держподаткової служби це відбуватися просто не може чисто фізично", – пояснив Заблоцький.
Навіть почати впроваджувати таку ситуацію, як зауважив він, є надто ризикованим і фінансово невигідним для членів організованої злочинної групи, якщо вони не мають прикриття.Нагадаємо! Верховна Рада 3 листопада звільнила Любченка з посади міністра економіки. За відповідне рішення проголосували 320 нардепів.
Ситуація довкола Любченка: що відомо
- Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели обшуки по всій території України.
- Обшуки зокрема відбулися в кабінеті ексвіцепрем'єра та колишнього міністра економіки Олексія Любченка.
- Поки підозри нікому не висунули, але провадження стосується ухилення від сплати податків, а також – "кришування" так званих податкових "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими ПДВ без достатніх для цього підстав.
- Окрім цього, обшуки відбулися у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова в регіональних підрозділах, а також – за місцями проживання фігурантів.
- Провадження розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем.