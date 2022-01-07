"Слуга" Тищенко знову зганьбився: переплутав Різдво з Великоднем

Скандальний Микола Тищенко вкотре осоромився. На Різдво нардеп від "Слуги народу" привітав українців з "воскресінням Христовим".

Тищенко переплутав свята

Політик на своїй сторінці у фейсбуці опублікував різдвяне привітання. Однак вкінці він додав: "Христос Воскресе!".

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Такий вітальний пост провисів приблизно 2 години, але потім його виправили. У тексті з'явилося нове привітання, а в кінці написали, що "Христос народився! Славіте його!".

До допису політик додав фотографію з сином біля ялинки.



Невдале привітання Тищенка з Різдвом / Скриншот "РБК-Україна"

Попередні перли від Тищенка

Нещодавно політик заявив, що від коронавірусу він вакцинувався "ковідом". Однак, зрозумівши свою помилку, Тищенко додав, що отримав щеплення препаратом Pfizer.

Коментуючи ситуацію розслідування Bellingcat про вагнерівців "слуга народу" заявив, що говорити бруд про керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – це державна зрада.

Наприкінці жовтня у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповів журналістам, що купує яловичину по 50 – 70 гривень за 1 кілограм на Бесарабському ринку. За даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм. Однак політик пояснив, що він "торгується до останнього".

Крім того, нардеп називав День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи – "святом".

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