"Слуга" Тищенко знову зганьбився: переплутав Різдво з Великоднем
7 січня 2022 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Скандальний Микола Тищенко вкотре осоромився. На Різдво нардеп від "Слуги народу" привітав українців з "воскресінням Христовим".
Тищенко переплутав свята
Політик на своїй сторінці у фейсбуці опублікував різдвяне привітання. Однак вкінці він додав: "Христос Воскресе!".
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Такий вітальний пост провисів приблизно 2 години, але потім його виправили. У тексті з'явилося нове привітання, а в кінці написали, що "Христос народився! Славіте його!".
До допису політик додав фотографію з сином біля ялинки.
Невдале привітання Тищенка з Різдвом / Скриншот "РБК-Україна"
Попередні перли від Тищенка
- Нещодавно політик заявив, що від коронавірусу він вакцинувався "ковідом". Однак, зрозумівши свою помилку, Тищенко додав, що отримав щеплення препаратом Pfizer.
- Коментуючи ситуацію розслідування Bellingcat про вагнерівців "слуга народу" заявив, що говорити бруд про керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – це державна зрада.
- Наприкінці жовтня у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповів журналістам, що купує яловичину по 50 – 70 гривень за 1 кілограм на Бесарабському ринку. За даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм. Однак політик пояснив, що він "торгується до останнього".
- Крім того, нардеп називав День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи – "святом".
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