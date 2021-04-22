Як Тищенка та Шевченка покарають за скандали: рішення "слуг народу"

"Слуга народу" провела позачергове онлайн-засідання. Там, зокрема, обговорили нещодавні скандали за участі депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка.

Шевченка заслухали щодо мотивів його поїздки до Білорусі та зустрічі з Лукашенком. Підняли також й питання святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

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Що чекає Шевченка

У президентській політсилі наголосили, що на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі Шевченка не делегували ні "Слуга народу", ні МЗС чи ОП.

Шевченко зустрівся з білоруським диктатором 20 квітня. Він заявив, що особисте знайомство з Лукашенком – його давня мрія.

Тож народні обранці вирішили провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "Слуга народу" в парламенті.

Подробиці від "слуг народу"

Як пише "РБК-Україна", Шевченко сам запропонував своє виключення з фракції. Проте нардепам не вдалося ухвалити щодо цього ніякого рішення.

Звучали слова підтримки Шевченку. Водночас зазначили, що питання зовнішньої політики – компетенція не окремих депутатів, а президента,

– розповів співрозмовник видання.

Раніше у ЗМІ писали, що Шевченко хоче гучного виключення з фракції, аби "хайпанути". Мовляв, саме через це він робить гучні заяви та їздить у Білорусь.

Рішення щодо Тищенка

Рішення щодо виключення Шевченка з фракції можуть ухвалити вже 23 квітня. Адже він є членом партії, тож для цього не потрібен з'їзд.

Згідно з рішенням народних обранців, Тищенко повинен сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього – за Політичною радою партії.

Сам Тищенко не вважає, що скоїв порушення, але готовий понести відповідальність. Раніше він запевнив, що зробить усе, аби виконати завдання, які поставила команда.

За словами "слуги народу" Ростислава Тістика, фракція закликала нардепа не лише сплатити штраф, але й фінансово підтримати військових ЗСУ на передовій.

Нагадаємо, що 18 квітня, попри локдаун у Києві, Тищенко організував вечірку з нагоди дня народження дружини Алли Барановської. Святкували у столичному готелі Fairmont.

Що відомо про закриту вечірку Тищенка: дивіться відео