"Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову, – Зеленський

"Слуга народу" вже зібрала необхідні 150 підписів для ініціювання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Це означає, що незабаром "слуги" зберуться на засідання, де оберуть нового спікера парламенту.

Про це розповів Володимир Зеленський на брифінгу в неділю в Трускавці. Водночас український президент не вказав, коли саме може відбутися засідання фракції.

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За його словами, депутатська фракція "Слуга народу" "обов'язково" проведе засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради.

Обов'язково буде фракція, яка буде промовляти, хто може бути тим чи іншим кандидатом монобільшості на місце спікера. В такому форматі у нас завжди все відбувається: якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що всі підтримуємо,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що вважає, що Дмитру Разумкову не слід було виносити розбіжність своїх поглядів з політикою "Слуги народу" у публічну сферу. Це, на думку президента, внутрішньофракційне питання.

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