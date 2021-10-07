"Слуги" визначилися з кандидатами на місце спікера та першого заступника
7 жовтня 2021 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Юлії Палійчук
Фракція "Слуга Народу" провела засідання, під час якого нардепи визначилися з кандидатами на місце спікера Верховної Ради та його першого заступника.
На посаду голови парламенту від монобільшості делегували першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради
Першим заступником спікера пропонують призначити голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка.Зверніть увагу! Про те, що новим главою парламенту, ймовірно, призначать саме Руслана Стефанчука, говорили ще раніше. Про це заявляв Корнієнко.
Що цьому передувало
- Дмитро Разумков більше не є спікером Верховної Ради. Його 7 жовтня відправили у відставку.
- Серед причин такого рішення називали розбіжності Разумкова з політикою "Слуги народу".
- Ще 30 вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправив Разумкову звернення про видачу підписних листів за його відставку.
- 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів.
- Вже 7 жовтня за відкликання спікера проголосували 284 нардепи.