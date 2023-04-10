Де Епіфаній проводитиме службу на Великдень: уточнення від ПЦУ

На Великдень ранкову літургію в Успенському соборі проведе виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій. Митрополит Епіфаній служитиме з 23:00 у Свято-Михайлівському соборі.

Про це розповіли у пресслужбі ПЦУ. Про час повідомлять додатково, адже на Великдень у Києві не скасовуватимуть комендантську годину.

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Українізація Лаври – неминуча

За словами митрополита, те, що у столиці не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень, спричиняє трішки труднощів, позаяк в цей час люди не мають права пересуватися.

Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці,

– додав Епіфаній.

Також він прокоментував ситуацію з ченцями УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, попри розірваний договір оренди.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", – наголосив митрополит.

Епіфаній підсумував, що українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом "мирно та спокійно" молитимуться і в Нижній Лаврі.

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