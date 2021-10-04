У "Слузі народу" кажуть, що Зеленський зробив усе для того, щоб унеможливити офшорні схеми

Напередодні ЗМІ на основі масштабного витоку секретних документів опублікували розслідування про офшорні рахунки Володимира Зеленського. У "Слузі народу" у відповідь заявили, що журналісти не врахували боротьбу команди президента з офшорними схемами.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев зазначив, що у даних Pandora Papers, зокрема, у частині, де йдеться про Володимира Зеленського та офшори, не вистачає однієї важливої деталі.

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Реакція "слуг" на розслідування про офшори Зеленського

Саме команда Зеленського через трохи більше, ніж пів року після приходу до влади й продажу згаданих офшорів – в січні 2020 року прийняла перший антиофшорний закон,

– зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що відповідно до цього документу:

офшорні компанії обклали податками,

вдосконалили регулювання трансфертного ціноутворення,

розширили поняття іноземного представництва,

обклали податками операції з продажу іноземних активів за кордоном.

Нардеп додав, що ще раніше прийняли закони для автоматичного обміну податковою інформацією про наших резидентів з 100 країнами світу.

"Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський, ні хто або ще в країні не використовувати цей чудовий механізм, не сплачуючи податки в бюджет", – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, на основі масштабного витоку секретних документів низка ЗМІ оприлюднила розслідування про світових політиків, зокрема й українських.

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Фільм "Офшор 95": про що він

Видання "Слідство. Інфо" опублікувало розслідування "Офшор 95". У ньому йдеться про офшорні рахунки Володимира Зеленського, зокрема про те, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною у ній є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.

Завдяки документам вдалося знайти підтвердження причетності власника "Епіцентру" Олександра Гереги до бізнесу в окупованому Криму.

Крім того, з'ясувалося, що менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря. А Борис Ложкін після призначення в Адміністрацію Президента Петра Порошенка купив дочці дорогу квартиру в центрі Лондона.

Текст допису Данила Гетманцева:

У цікавому чтиві Pandora papers, в частині несамовитої історії про нашого Президента і його колишніх "офшорах", не вистачає однієї важливої деталі.

Саме команда Зеленського через трохи більше пів року після приходу до влади і продажу згаданих офшорів – в січні 2020 року прийняла перший антиофшорний закон (antiBEPS), яким обклала податками контрольовані іноземні компанії (в народі Кікі або офшори), вдосконалила регулювання трансфертного ціноутворення, розширила поняття іноземного представництва та обклала податками операції з продажу іноземних активів за кордоном (пам'ятаєте, Ленінську кузню?), а трохи раніше прийняла закони для автоматичного обміну податковою інформацією про наших резидентах зі 100 країнами світу.

Таким чином, Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський ні хто або ще в країні не використовувати цей чудовий механізм не сплачуючи податки в бюджет.

Важлива і кілька зміщуються акценти в розслідуванні деталь, погодьтеся.