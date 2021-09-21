У "Слузі народу" підтвердили майбутню нараду за участю Зеленського: головні теми

"Слуги народу" зберуться на робочу нараду. Там будуть представники усіх гілок влади та президент Володимир Зеленський.

Це буде не партійний з'їзд. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук 21 вересня.

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"Слуги народу" підтвердили нараду за участі Зеленського

Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського,

– запевнила Палійчук.

Речниця додала деталі:

припускають, що це відбудеться наприкінці наступного тижня;

місце зустрічі ще визначають – можливо, у одній з областей на Заході України;

"це буде не партійний з'їзд, не навчання, а робоча нарада".

Палійчук запевнила, що захід проведуть із дотриманням усіх карантинних вимог, а до участі в ньому допускають лише вакцинованих людей або з негативним ПЛР-тестом.

"Слуги народу" анонсували теми робочої наради:

обговорять стратегію роботи влади на наступний рік;

а також – досягнення за минулі два роки;

та план законопроєктних робіт.

Що відомо про зібрання "Слуг народу"