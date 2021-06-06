У "Слузі народу" пояснили, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів

"Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї настільки масштабна, що становить загрозу національній безпеці України.

Саме тому законопроєкт про деолігархізацію пов'язує питання формування реєстру олігархів із рівнем РНБО. Про це народний депутат повідомив в ефірі "Радіо НВ".

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На жаль, у системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони,

– пояснив парламентар.

Деолігархізація дозволить Україні розвиватися

Данило Гетманцев наголосив, що закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі. За його словами, це лише один із кроків для подолання проблеми.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що секретар РНБО Олексій Данілов анонсував закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище.

До того ж згадайте антиофшорний закон, згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, одне з рішень РНБО, яке призвело до того, що в нас на одного олігарха стало менше,

– підсумував "слуга народу".

Законопроєкт про олігархів: коротко

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

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