У "Слузі народу" пояснили, чому в Шефіра не було державної охорони

Коли на Сергія Шефіра напали під Києвом, з ним не було охорони. Все тому, що помічник президента просто нею не користувався. Чому – читайте далі.

Очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко пояснив, що низка українських нардепів та чиновників мають право на охорону від держави. Втім, за певних умов.

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Корнінко: Охорона – питання ставлення до народу

Народний депутат підкреслив, що команда чинного президента прийшла до влади, аби будувати країну, в якій високопосадовцям не потрібні кортежі та охорона, в якій не треба перекривати вулиці. Тому, зокрема, нею й не користувався Сергій Шефір.

Це питання безпеки й ставлення до свого народу. Тому в багатьох з нас немає охорони. Ми живемо так, як і до того, коли стали політиками,

– зазначив Корнієнко.

Водночас він запевнив, що кожному з державних осіб можуть надати державну охорону, якщо виникне така потреба, зокрема – нардепам. Адже це передбачено у законодавстві. "Якщо вони відчувають, що загрожує небезпека, то пишуть заяву й отримують охорону", – пояснив він.

Тепер Шефіра охоронятиме СБУ

Президент Володимир Зеленський після замаху на свого помічника посилив охорону. Його оновлений кортеж помітили на Обухівській трасі –їхав із сиренами та мигалками.

За даними ЗМІ, після нападу СБУ забезпечила охорону Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні. Водночас під охороною відомства перебувають і рідні першого помічника глави держави. Таку інформацію озвучили джерела у правоохоронних органах.

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