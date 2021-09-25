У "Слузі народу" пояснили, чому в Шефіра не було державної охорони
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Коли на Сергія Шефіра напали під Києвом, з ним не було охорони. Все тому, що помічник президента просто нею не користувався. Чому – читайте далі.
Очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко пояснив, що низка українських нардепів та чиновників мають право на охорону від держави. Втім, за певних умов.
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Корнінко: Охорона – питання ставлення до народу
Народний депутат підкреслив, що команда чинного президента прийшла до влади, аби будувати країну, в якій високопосадовцям не потрібні кортежі та охорона, в якій не треба перекривати вулиці. Тому, зокрема, нею й не користувався Сергій Шефір.
Це питання безпеки й ставлення до свого народу. Тому в багатьох з нас немає охорони. Ми живемо так, як і до того, коли стали політиками,
– зазначив Корнієнко.
Водночас він запевнив, що кожному з державних осіб можуть надати державну охорону, якщо виникне така потреба, зокрема – нардепам. Адже це передбачено у законодавстві. "Якщо вони відчувають, що загрожує небезпека, то пишуть заяву й отримують охорону", – пояснив він.Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський після замаху на свого помічника посилив охорону. Його оновлений кортеж помітили на Обухівській трасі – їхав із сиренами та мигалками.
Тепер Шефіра охоронятиме СБУ
За даними ЗМІ, після нападу СБУ забезпечила охорону Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні. Водночас під охороною відомства перебувають і рідні першого помічника глави держави. Таку інформацію озвучили джерела у правоохоронних органах.
Розслідування замаху на Шефіра: останні новини
- Напередодні у МВС розповіли, що авто Сергія Шефіра розстрілювали досить рідкісними набоями, виготовленими в Угорщині. Ця куля має м'який сердечник. Крім того, нападники могли використати глушник.
- Крім того, правоохоронці вже отримали уявний портрет зловмисника. Вдалося встановити, що він був професіоналом. Протягом 4 секунд він випустив орієнтовно 20 куль. Очевидно також, що він діяв не один.
- У США відгукнулися на прохання надати українським правоохоронцям допомогу в розслідуванні замаху на Шефіра. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін уточнив, що мовиться про ФБР.