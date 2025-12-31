Редакція 24 Каналу розповідає, як зберігати холодець правильно, щоб він залишався смачним і безпечним якомога довше.

Де і при якій температурі зберігати холодець?

Найкраще місце для зберігання холодцю – холодильник. Оптимальна температура становить від +2 до +6 градусів. Саме в таких умовах він добре тримає форму, не "пливе" і не вбирає сторонні запахи.

Водночас не варто ставити холодець на дверцята холодильника, де температура є нестабільною, – краще обрати глибоку полицю.

За кімнатної температури холодець може зіпсуватися вже за кілька годин, навіть якщо має нормальний вигляд. Тому після подачі на стіл страву слід якнайшвидше повернути в холодильник.

Зверніть увагу! Щоб холодець довше залишався свіжим, не діставайте всю страву з холодильника щоразу. Краще відрізати або викладати порцію чистою ложкою, а решту одразу повертати на холод. Так ви мінімізуєте контакт із теплом і бактеріями.

У чому зберігати холодець?

Найкраще зберігати холодець у скляному або керамічному посуді з кришкою. Такі матеріали не вступають у реакцію з продуктом і не впливають на смак. Якщо кришки немає, страву потрібно щільно накрити харчовою плівкою або фольгою, щоб уникнути обвітрювання та вбирання запахів інших продуктів.

Металеві миски для тривалого зберігання не підходять – вони можуть зіпсувати смак холодцю. Також небажано залишати страву відкритою навіть на короткий час.

Холодець найкраще зберігати в холодильнику / Фото Depositphotos

Скільки можна зберігати холодець?

У холодильнику домашній холодець зберігається в середньому 3 – 5 днів. Якщо під час приготування дотримувалися чистоти, м’ясо було свіжим, а бульйон добре провареним і процідженим, термін зберігання може наближатися до верхньої межі.

Якщо ви помітили кислуватий запах, каламутність або зміну смаку – холодець їсти не можна, навіть якщо він простояв у холодильнику лише кілька днів.

Чи можна заморожувати холодець?

Заморожувати холодець не рекомендують. Після розморожування він часто втрачає структуру: розшаровується, стає водянистим, а смак – менш насиченим. До того ж м’ясо може змінити текстуру й стати сухішим, каже Kukbuk.

Якщо все ж таки виникла потреба заморозити холодець, робіть це в герметичному контейнері й розморожуйте поступово, найкраще – в холодильнику. Але варто пам’ятати, що це радше виняток, ніж хороша практика.

