Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

Сьогодні, 25 червня, китайська компанія Xiaomi офіційно представила свій новий бюджетний смартфон Redmi 6 Pro. За попередніми даними, модель буде коштувати близько 155 доларів.

Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики

Xiaomi Redmi 6 Pro отримав 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + 2280х1080 точок (співвідношення сторін 19: 9) та вже традиційний виріз вгорі дисплея.

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Працює пристрій на чіпсеті Snapdragon 625. Операційна система – Android 8.1, при цьому вже «з коробки» буде остання версія прошивки MIUI 10. Доступні три модифікації у такому співвідношенні внутрішньої та вбудованої пам’яті: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ і 4/64 ГБ. Пам'ять можна розширити за допомогою microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото: prostotech.com

На задній панелі розміщена подвійна задня камера з датчиком Sony IMX486 на 12 мегапікселів і сенсор від Samsung на 5 мегапікселів. Фронтальна камера має 5 МП.

Акумулятор смартфона має місткість 4000 мАг.

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото з розпакування: prostotech.com

Xiaomi Redmi 6 Pro: ціна

Смартфон надійде у продаж у п’яти варіантах кольору: чорному, червоному, блакитному і двох відтінках золотистого. Попередня вартість новинки –- 999 юанів. Це близько 155 доларів, або трохи більше 4 тисяч гривень.

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