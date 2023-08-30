На Львівщині бачили смерч: у мережі показали фото

Ввечері у Львівській області помітили смерч. Це надзвичайна рідкість для цього регіону.

30 серпня у Львівській області місцеві жителі помітили смерч. Його помітили у Стрийському районі.

Дивіться також Яким буде останній день літа: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

У Львівській області бачили смерч

Смерч з'явився у селі Бортники, що поблизу міста Ходорів. Очевидці повідомляють, що бачили його близько 19:00 – смерч виник під час грози.

Зазначимо, що 30 серпня у Львівській області, як і по всьому Заходу України, було оголошено штормове попередження. У деяких містах пройшли грози та дощі.

Смерч – це атмосферне явище, яке є стрімким вихором великої руйнівної сили. Він виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок та воду.



Смерч у Львівській області 30 серпня / Фото "Варта1"

31 серпня у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують, що 31 серпня майже на всьому на Правобережжі України пройдуть грози. В багатьох областях може випусти випасти град, а шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження І рівня небезпечності.

У яких регіонах оголосили попередження 31 серпня: