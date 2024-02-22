Кремль хоче поховати Навального таємно, його матері погрожують і досі не віддали тіло: деталі

Матері Навального Людмилі показали тіло сина, але не віддали. Про це повідомила вона сама, сказавши, що її шантажують. Читайте на 24 Каналі, що відбувається довкола смерті Навального.

З моменту смерті Олексія Навального 16 лютого тіло політика досі не віддали матері. А от Путін нагородив тих, хто був причетний до смерті Навального. Він замітає сліди та ліцемірить – і навіть не ховає цього.

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Людмила Навальна записала відеозвернення

У ньому матір Навального говорить: слідчі ставлять їй умови, де поховати політика, а тіло досі не віддали. Їм дзвонять чи то з Кремля, чи то зі Слідчого комітету і віддають накази.

Людмила Навальна заявила: записала відео, бо слідчі почали їй погрожувати, мовляв, зроблять щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Вона бачила тіло сина, адже її таємно возили в морг, але тіло так і не віддали. Хоча за законом мали зробити це одразу.

Вони хочуть привезти мене на цвинтар, підвести до свіжої могили і сказати: отут лежить ваш син. Я з цим не згодна, хочу, щоб усе було за законом. Я хочу, щоб усі охочі могли попрощатися з Олексієм. Я не хочу особливих умов, я вимагаю негайно віддати мені тіло мого сина,

– говорить жінка.

Вона підписала медичне свідоцтво про смерть і бачила інші медичні документи. Слідчі запевняють, що знають причину смерті Навального. І кваплять згорьовану матір: "Час працює не на вас, труп розпадається".

Що говорять однодумці Навального

Директор "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Іван Жданов заявив, що Людмилу Навальну в Салехарді майже добу тримали зі слідчими та криміналістами, не допустивши адвокатів. Він назвав це середньовіччям і знущанням. За його словами, слідчі пообіцяли "залучити свої медійні ресурси", якщо Людмила Навальна не погодиться на таємний похорон.

"Таке знущання годі уявити", – обурюється він.

Керівниця відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією" Марія Пєвчіх також написала, що Навального хочуть таємно поховати, а матері погрожують. Вона закликала до розголосу і констатувала "Все дуже погано".

У медичному висновку про смерть, показаному матері Олексія Навального, сказано, що причини смерті є природними,

– зауважила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Швидше за все, влада боїться, що публічне прощання з Навальним перетвориться на демонстрацію та переросте в сутички з поліцією. Тому й хоче буквально "прикопати" тіло політика десь на відлюдді. Розтин нібито вже провели.