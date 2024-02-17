Просто так віддати не можна: родичам Навального відмовляються передати його тіло
Російські слідчі після смерті Олексія Навального забрали його тіло на "експертизи". Водночас вони відмовляються віддавати мертвого опозиціонера його родичам.
Зазначимо, що раніше команда Навального повідомляла, що не знає, де перебуває тіло політика. Його мали перевезти до моргу у Салехарді, однак на місці переконують, що ніяких в'язнів до них не надходило.
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Тіло не віддають
Команда Олексія Навального повідомила нові деталі справи загиблого російського опозиціонера. За їх словами, Слідчий комітет прямо відмовляється видавати тіло.
Тепер Слідчий комітет прямо каже, що поки перевірка не закінчиться, тіло Олексія родичам не віддадуть,
– прессекретар Навального Кіра Ярмиш.
Російські слідчі переконують, що наразі причина смерті не встановлена – саме тому тіло не віддають. Хоча у колонії в Харпі заявляли, що причиною смерті став "синдром раптової смерті". Водночас першопочатково пропагандисти стверджували, що у Навального "відірвався тромб".
Невідомим є і місце перебування тіла – у колонії запевнили, що слідчі доправили його до моргу у Салехарді. Водночас завідувач патологоанатомічного відділення лікарні Сергій Івченко не став відповідати на запитання, де Олексій Навальний. Вислухавши питання журналістів він просто кинув телефон. Матері та адвокату він заявляв, що Навальний не надходив до них.
Смерть Навального
- Про смерть Олексія Навального 16 лютого 2024 року повідомила Федеральна служба виконання покарань Росії. Голова Фонду боротьби з корупцією, створеного Навальним, переконаний, що політика вбив Кремль.
- Лікар Навального сумнівається в "офіційному" діагнозі його смерті, адже його неможливо підтвердити. Зокрема, тому що за життя не провели жодних маніпуляцій для визначення тромбоемболії.
- Водночас російська влада придушує будь-які спроби вшанування пам'яті Олексія Навального. Усіх, хто приносить квіти до меморіалів політику, відразу затримують. За останніми даними, у різних містах Росії вже затримали понад 200 людей