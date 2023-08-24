Лукашенко підписав собі ордер на смерть, як і Пригожин, – Подоляк

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко немає жодної суб'єктності. Він взагалі не керує жодними процесами у Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Лукашенко є просто відвертим блазнем. А Білорусь зараз перебуває під повним контролем російських спецслужб.

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Лукашенко теж перебуває в зоні ризику

Як наголосив Подоляк, зрозуміло, що Лукашенко не мав ніякої причетності до врегулювання ситуації зі спробою заколоту від Євгєнія Пригожина в Росії. Він не впливає на жодні процеси у своїй країні і також перебуває у зоні ризику.

Лукашенко є фунтом при царському дворі Путіна. Тому Лукашенко нині в зоні ризику. Путін в стані афекту буде знищувати всіх, хто так чи інакше йому не подобається з причин особистої неприязні. І через те, що він їх підозрює в чомусь,

– зауважив Подоляк.

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Путін зневажливо ставиться до Лукашенка. І цілком можливо, що його також чекає доля того ж Пригожина. Тому загалом не варто звертати увагу на різні заяви самопроголошеного президента Білорусі.

Є два персонажі, які для мене виглядають абсолютними блазнями. Це Медвєдєв, який не впливає на жодні процеси в самій Росії. У нього анекдотичні заяви, на які точно можна не реагувати, не рефлексувати. І таким самим є Лукашенко, який пробує щось говорити, але ні на що не впливає. Це людина, яка також підписала для себе ордер на смерть. Так само як і Пригожин,

– наголосив Подоляк.

Ситуація в Білорусі: коротко