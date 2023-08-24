Для Путіна головне усунути серйозного ворога: як смерть Пригожина вплине на стан армії Росії
Знищення Євгєнія Пригожина вдарить по морально-психологічному стану російських окупантів. А доля ПВК "Вагнера" також вже вирішена.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що смерть Пригожина також вплине і на цивільних росіян. Очевидно, що він мав велику армію шанувальників серед жителів країни-агресорки, що можна побачити з того, як вони кладуть вінки по містах Росії.
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Якою буде подальша доля вагнерівців
Як наголосив Попович, знищення Пригожина стане серйозним ударом по морально-психологічному стані російських окупантів. Це мало б негативно вплинути на них під час ведення бойових дій.
Я думаю цього варто очікувати. Чого не варто очікувати? Не думаю, що будуть нові спроби заколотів. Ймовірність невелика. Подальша доля для вагнерівців – їх поглине російське міноборони,
– зауважив Попович.
Очевидно, що Пригожин також мав багато різної інформації про відносини у Кремлі та значну кількість компроматів. Ймовірно, це все з часом так само появиться в інформаційному просторі.
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У Кремлі мали б розуміти, що Пригожин є популярною фігурою, а його знищення – вдарить по російській армії. Однак, найімовірніше, цим знехтували, бо Путін сильно хотів знищити вагнерівців, які були причетні до спроби заколоту.
Знищення Пригожина: коротко
- 23 червня у російських ЗМІ з'явилися повідомлення про падіння літака, власником якого був Євгєній Пригожин. На борту перебувало 10 осіб, серед яких – сам Пригожин, його "права рука" Дмітрій Уткін тощо. Усі вони були знищені.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що літак Пригожина збили після наказу Путіна. Так диктатор вирішив помститися йому за червневу спробу заколоту.
- Володимир Зеленський також відреагував на знищення Пригожина. Він наголосив, що Україна до цього непричетна. Усім і так розуміють, хто це зробив.
- А радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що загибель Пригожина, якщо вона дійсно сталася, є хорошою новиною для України.