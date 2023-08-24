Для Путіна головне усунути серйозного ворога: як смерть Пригожина вплине на стан армії Росії

Знищення Євгєнія Пригожина вдарить по морально-психологічному стану російських окупантів. А доля ПВК "Вагнера" також вже вирішена.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що смерть Пригожина також вплине і на цивільних росіян. Очевидно, що він мав велику армію шанувальників серед жителів країни-агресорки, що можна побачити з того, як вони кладуть вінки по містах Росії.

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Якою буде подальша доля вагнерівців

Як наголосив Попович, знищення Пригожина стане серйозним ударом по морально-психологічному стані російських окупантів. Це мало б негативно вплинути на них під час ведення бойових дій.

Я думаю цього варто очікувати. Чого не варто очікувати? Не думаю, що будуть нові спроби заколотів. Ймовірність невелика. Подальша доля для вагнерівців – їх поглине російське міноборони,

– зауважив Попович.

Очевидно, що Пригожин також мав багато різної інформації про відносини у Кремлі та значну кількість компроматів. Ймовірно, це все з часом так само появиться в інформаційному просторі.

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У Кремлі мали б розуміти, що Пригожин є популярною фігурою, а його знищення – вдарить по російській армії. Однак, найімовірніше, цим знехтували, бо Путін сильно хотів знищити вагнерівців, які були причетні до спроби заколоту.

Знищення Пригожина: коротко