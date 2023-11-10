"Некролог" для Путіна та двійники: верхівка Кремля шокує заявами про диктатора

Верхівка Кремля робить заяви про диктатора Владміра Путіна, які викликають хвилю жартів та обговорень. Зокрема, секретар радбезу Росії Нікалай Патрушев на тлі чуток про "смерть" Путіна вихваляв диктатора у минулому часі.

Патрушев, який під час виступу був одягнений у чорне, постійно говорив, що Путін "зробив", "зміг", "досягнув". Російський опозиційний політик Геннадій Гудков озвучив 24 Каналу думку, що ця промова звучала як некролог Путіну.

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"Це дійсно звучало як некролог. Патрушев був у чорному костюмі, чорній сорочці. Було враження, ніби зараз гримне похоронний марш, буде оголошена хвиля мовчання. Звичайно, це відео викликало величезну хвилю злорадних коментарів", – сказав він.

Патрушев ніби підтвердив чутки про смерть Путіна. Однак, на думку російського опозиціонера, Путін насправді ще живий.

Тема двійників набуває популярності

Речник Кремля Дмітрій Пєсков спростував, що замість Путіна на публіку виходять його двійники. Геннадій Гудков зазначив, що чим більше у Росії коментують тему двійників диктатора, тим більшої популярності набуває це питання.

Всі дивляться між рядків, придивляються до його міміки. До речі, це непогано. Це породжує думку про те, що верхівка вже давно обманює народ. Нехай все це буде. Це точно не посилює режим. Як мінімум, це його послаблює, вносить сум’яття. А раптом "цар" не справжній і це все зруйнується? Було б непогано,

– вважає опозиціонер.

Гудков про заяви верхівки Кремля: дивіться відео

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