Дієздатність Путіна під сумнівом: у Зеленського сказали, що на це вказує

У мережі активно поширюються новини, що нібито Владімір Путін помер й країною керують двійники. За останні роки вкидів про "смерть" президента Росії назбиралося чимало, а підтвердити чи спростувати заяви про двійників та назвати їх кількість не може ніхто.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів про ставлення до теорії того, що в Путіна декілька двійників, а справжній помер кілька тижнів чи місяців тому.

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"Ні, я не прихильник цієї теорії. Я вважаю, що просто його (Путіна - 24 Канал) дієздатність може бути під сумнівом", – сказав Подоляк.

Чому в публічному просторі збільшилася присутність Патрушева: дивіться відео

Теорії морозильників

Радник голови ОПУ зауважив, що у публічному просторі суттєво збільшилася присутність секретаря ради безпеки Росії Ніколая Патрушева. До того ж він коментує ті теми, які ніколи не коментував.

Раніше Патрушев розповідав нісенітниці про війну та біолабораторії, проте зараз ще й коментує події, які стосуються внутрішньополітичного й внутрішньоекономічного процесу в Росії.

Він себе поводить як регент при незрозуміло кому. Це не говорить про те, що теорії морозильників вірні. Я все ж таки більш прагматично на це дивлюся,

– зазначив Подоляк.

За його словами, дієздатність суб'єкта Путіна під сумнівом. Навряд чи може він критично ставитися до того, що відбувається. Збільшення присутності в публічному просторі Патрушова-старшого на нетипових для нього темах дає матеріал, щоб подивитися, що відбувається в Росії.

Вкиди про "смерть" та двійників Путіна

Тему "смерті" Путіна та існування його двійників порушують самі росіяни. Проте влада намагається всілякими способами виправдатися. Речник диктатора Дмітрій Пєсков відчайдушно намагається спростувати заяви про "смерть Путіна", але всі його заяви мають зворотний ефект.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер сказав, що під час поїздки в Маріуполь, до Ростова та під час виступу щодо загибелі Євгєнія Пригожина були різні люди. Ймовірно, двійників Путіна обирають за зростом, адже його не можна змінити. Проте люди схожі на президента Росії відрізняються у зовнішності, жестикуляції та поведінці.

Росіяни самі плутаються у своїх заявах щодо смерті Путіна, зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Окупанти можуть повідомити про смерть людини схожої на президента, а потім сказати, що то був двійник.