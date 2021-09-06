Смерть Шишова: поліція залучила до розслідування міжнародних експертів

Глава МВС заявив, що поліція залучила до розслідування смерті голови "Білоруського дому" міжнародних експертів. Зокрема для рецензій висновків отриманих експертиз.

Денис Монастирський розповів, що слідство вже знає, чи це було самогубство, чи вбивство. Про це глава МВС розповів у інтерв'ю.

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Монастирський розповів про розслідування загибелі глави "Білоруського дому"

Очільник відомства пояснив, що надав би право оголошення результатів розслідування поліції.

Можу сказати, що поліція нині залучила міжнародних експертів для рецензій висновків отриманих експертиз,

– розповів міністр.

Додав також, що коли отримають висновки, то "оголосять інформацію, яка є".

До речі, дівчина Шишова Божена Жолудь намагається привернути увагу світової спільноти до його загибелі – вона надіслала до дипустанов декількох держав відповідні звернення.

Смерть Віталія Шишова: що відомо

Голову "Білоруського дому" в Україні знайшли повішеним у Києві у одному з парків 3 серпня. За день до того він зник під час пробіжки та не виходив на зв'язок.

Друзі та дівчина Шишова не вірять, що це могло бути самогубство. Вони переконані – це справа рук спецслужб Росії чи Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "він для нас ніхто". Натомість у країні відкрили справу проти дівчини Шишова – її підозрюють у тому, що вона начебто закликала до масових заворушень.