Смерть дівчинки через отруєння в таборі: жахливі деталі про хід слідства з уст матері і адвоката

Рік тому під Києвом в дитячому таборі "Славутич" отруїлася дівчинка Маргарита Лукашук. Згодом вона впала в кому і померла. Про те, як відбувається слідство і чому досі в цій трагічній історії немає покараних – в прямому ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли мама Маргарити Юлія та адвокатка родини Оксана Соколовська.

Трагічна історія Маргарити Лукашук

Маргарита Лукашук разом з іншими дітьми зі спортивної школи художньої гімнастики Дерюгіних приїхала до цього табору для відпочинку і тренувань. Але в один з днів, дванадцятеро дітей відчули себе погано. Як виявиться згодом, вони дістали харчове отруєння. Але одна дівчинка, а саме восьмирічна Маргарита, постраждала від отруєння найтяжче. В неї почалося сильне зневоднення і запаморочення.

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Виявляється, в таборі були геть неналежні умови харчування дітей. Вони скаржилися на якість їжі і на якість питної води, які просто неможливо було вживати. Працівники табору на умовах анонімності розповіли, що керівництво для годування дітей купувало найдешевші продукти, які часто були на межі терміну придатності або взагалі непридатні для вживання.

Але ще гіршої якості виявилося медичне забезпечення табору. У найважливішу першу добу отруєння, коли можна було застосувати надзвичайні заходи, медперсонал табору майже нічого не робив. Вони навіть не повідомили ані лікарів, ані батьків про серйозність ситуації і про реальний стан здоров’я Маргарити. Навіть, коли вже пройшла доба і батьки дізналися про отруєння, медики табору не вживали ніяких заходів для порятунку дитини, яка на той час вже не могла навіть самостійно пересуватися. Вони навіть не викликали місцеву районну швидку.

Коли ж батьки нарешті приїхали до табору і забрали дитину, у неї були через зневоднення настільки звужені судини, що в районній лікарні їй навіть не могли поставити внутрішньовенний катетер. Це вдалося лікарям лише з десятої спроби. Після цього у дитини почалися сильні судоми, її відвезли до реанімації, де у неї зупинилося дихання і вона впала в кому. Дівчинку перевезли в київську клініку "Охматдит", але там їй не стало краще і через два місяці перебування в комі, восьмирічна Маргарита померла.



8-річна Маргарита Лукашук

Цей випадок викликав неабиякий резонанс, слідчі порушили кримінальне провадження. Поліцейське та прокурорське начальство публічно пообіцяло знайти і покарати винних у смерті дівчинки. За рік в цій справі досі немає жодного винного, бо нікому досі не оголошено жодної підозри. Коли завершиться розслідування правоохоронці також не можуть сказати.

Про результати експертизи

Мама загиблої дівчинки Юлія Лукашук в програмі "Після всього" розповіла, що вона разом з чоловіком звернулись до суду, бо не погоджуються з результатами київської експертизи, і вимагають зробити її повторно в іншому місці.

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"В цій експертизі звинувачують нас. Нібито ми дитину місяцями, як вони написали, морили голодом в результаті чого відбувся синдром відновлення харчування. Якщо заглибитись щодо цього синдрому, то він лише характерний для важкохворих людей", – пояснила мама загиблої дівчинки.

Моя дитина жодного разу не була на дієті, жодного дня. Тренер завжди акцентував увагу на її вазі. Тобто як для гімнастики вона мала велику вагу. Ми могли її лише обмежити в солодкому, тому що моя дитина дуже любила солодке, і якби обмежень не було, то їла б його з ранку до ночі,

– пригадала Юлія Лукашук.

Жінка сказала: "Побачивши висновок експертизи в мене був шок".

Вона вважає, що експертизу купили та пояснила: "На жаль, у нас в державі так відбувається, що експертів купляють. Не заплатили нам, заплатили їм. Тому що така фраза у нас звучала. Її купили в прямому сенсі цього слова".

Дуже чекаємо експертизи, що скажуть щодо інших дітей. Бо наразі не можуть проводити другу експертизу, бо ми чекаємо висновку експертизи щодо інших дітей, які отруїлись,

– додала мати.



Юлія Лукашук – мати померлої Маргарити

Адвокатка родини Оксана Соколовська зауважила, що експертиза тривала занадто довго.

"Вона не може тривати стільки часу при нормальному розслідуванні кримінальних проваджень. Якщо є політична воля, то експертиза триває максимум місяць. В цьому випадку йдеться про комісійну експертизу. Знову ж таки, комісійна експертиза передбачає наявність фахівців в тій чи іншій галузі. В цьому випадку йдеться лише про медичний персонал і вона зроблена, на мій погляд, настільки некоректно вони просто базуються з повітря", – додала Соколовська.



Адвокатка Оксана Соколовська

Чи виходила адміністрація табору на родину

Журналіст Гнап поцікавився у матері померлої дівчинки, чи адміністрація або власники табору намагалися виходити на родину і якимось чином спілкуватися або бодай вибачитися.

"Ну, коли все сталося, через два-три дні мені дзвонив їхній адвокат. Я на той момент не могла з ним спілкуватись, тому що в мене думки інші. І за два тижні до смерті Марго ми зустрілись з адвокатом і директором табору. І вони мені пропонували активно свою допомогу… Я вже знала що Марго гине, і те що ми зараз робимо в лікарні – це виключно для того... Ну доглядаємо, просто догляд за хворим, важко хворим. Ну те, що вона гине – я вже розуміла", – розповіла мати Юлія Лукашук.

За її словами, вони пропонували везти дитину за кордон.

Вони пропонували: давайте, веземо за кордон чи ще кудись. Я думаю, що це був просто театр для мене розіграний,

– сказала Юлія.

"Та ні, їм все одно. Їм цілковито все одно. Я коли побачила директора, і коли спитала: "Чому так сталося? Чому мої дитині на надали першу допомогу? Чому від мене приховували елементарну інформацю, що їй настільки було погано, що в неї рвота була". В неї була багато раз рвота. Від мене це приховували. Чому? Навіщо? Я не можу зрозуміти", – наголосила мати померлої Маргарити.

Звернення до нової влади

Мати померлої дівчинки Маргарити висловила надію, що новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка побачить програму "Після всього".

Я чекаю від нього дій, тому що він у Верховній Раді сказав, що ті справи, які не розслідуються, заморожені або тормозяться, у найближчі терміни по них будуть дії, буде відновлене розслідування,

– сказала Юлія Лукашук.

Також вона зазначила, що хоче покарання для попереднього очільника ГПУ Юрія Луценка.

Ну, і звичайно я дуже хочу, щоб була справедливість щодо попереднього Генерального прокурора, який дуже "добре" повпливав на мою ситуацію. І не тільки на мою. Я надіюся, що в принципі повинні над ним в першу чергу провести розслідування,

– додала мама дівчинки.

"Йому повинні винести покарання мінімум, не знаю, пожиттєве, тому що те, що за 5 років він зробив для всього – це неприпустимо. Нічого не розкрито", – підсумувала Юлія Лукашук.

Більше – дивіться у відео програми.