Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних

Хочеться, щоб у вирі новин, ми не забували, про те, що сталося тиждень, місяць тому або ще раніше. Щоб зловмисники не сподівалися, що ми все забудемо, а відтак, що їм можна уникнути покарання. І йдеться не тільки про корупцію, а й про страшніші речі. Особливо, коли йдеться про загибель дітей.

У 2018 році стався резонансний випадок. Під Києвом в дитячому таборі "Славутич" отруїлася дівчинка. Її звали Маргарита Лукашук.

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Вона, разом з іншими дітьми зі спортивної школи художньої гімнастики Дерюгіних приїхала до цього табору для відпочинку і тренувань. Але в один з днів, дванадцятеро дітей відчули себе погано.

Як виявиться згодом, вони дістали харчове отруєння. Але одна дівчинка, а саме восьмирічна Маргарита, постраждала від отруєння найтяжче. В неї почалося сильне зневоднення і запаморочення.

Виявляється, в таборі були геть неналежні умови харчування дітей. Вони скаржилися на якість їжі і на якість питної води, які просто неможливо було вживати.

Працівники табору на умовах анонімності розповіли, що керівництво для годування дітей купувало найдешевші продукти, які часто були на межі терміну придатності або взагалі непридатні для вживання.



8-річна Маргарита Лукашук

Але ще гіршої якості виявилося медичне забезпечення табору. У найважливішу першу добу отруєння, коли можна було застосувати надзвичайні заходи, медперсонал табору майже нічого не робив. Вони навіть не повідомили ані лікарів, ані батьків про серйозність ситуації і про реальний стан здоров’я Маргарити.

Навіть, коли вже пройшла доба і батьки дізналися про отруєння, медики табору не вживали ніяких заходів для порятунку дитини, яка на той час вже не могла навіть самостійно пересуватися. Вони навіть не викликали місцеву районну швидку.

Коли ж батьки нарешті приїхали до табору і забрали дитину, у неї були через зневоднення настільки звужені судини, що в районній лікарні їй навіть не могли поставити внутрішньовенний катетер. Це вдалося лікарям лише з десятої спроби.

Після цього у дитини почалися сильні судоми, її відвезли до реанімації, де у неї зупинилося дихання і вона впала в кому. Дівчинку перевезли в київську клініку "Охматдит", але там їй не стало краще і через два місяці перебування в комі, восьмирічна Маргарита померла.

Цей випадок викликав неабиякий резонанс, слідчі порушили кримінальне провадження. Поліцейське та прокурорське начальство публічно пообіцяло знайти і покарати винних у смерті дівчинки.

Розслідування справи

За рік в цій справі досі немає жодного винного, бо нікому досі не оголошено жодної підозри. Коли завершиться розслідування правоохоронці також не можуть сказати.

Примітна деталь, розслідуванням цієї справи займалися працівники Переяслав-Хмельницького райвідділку поліції Київської області. Адвокат родини Лукашук каже, що слідство поліцейські провели геть недбало.

Діти та багато працівників табору не були допитані, і слідчі навіть не змогли встановити зв’язок між смертю дитини та її отруєнням, цього просто немає в матеріалах справи.

В цей час багато доказів по справі були просто знищені керівництвом табору за повного невтручання поліції.

До слова, цей Переяслав-Хмельницький райвідділок поліції, який розслідував справу Маргарити Лукашук – це саме той райвідділок, працівники якого місяць тому застрелили п’ятирічного Кирила Тлявова.



Кирило Тлявов

І саме працівники цього райвідділку теж проводили первинні слідчі дії, відносно своїх колег-стрільців, аж поки за справу не взялося Державне бюро розслідувань. І родина загиблого Кирила, так само незадоволена діями слідчих цього райвідділку, як і родина Маргарити Лукашук.

Родичі Кирила теж вважають, що поліцейські умисно або через недбалість провалюють розслідування, бо, у випадку зі смертю 5-річного хлопчика від кулі, поліцейські так і не знайшли зброю, з якою було зроблено постріл.

Вони, виявляється, одразу після затримання своїх колег, не брали у них аналіз крові на вміст алкоголю та не робили мазків на наявність залишків пороху на руках.

Що дає адвокатам обох заарештованих поліцейських розвалювати справу, через те, що, мовляв, твердих доказів вживання алкоголю у слідства немає, а хто з них стріляв – вони не пам’ятають.



Підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова

А, значить слідство не зможе довести персональну провину, а відтак, покарання буде знеособленим, а, значить, набагато м’якшим. Попри весь неймовірний резонанс. Адже трагедії забуваються, напруга спадає, ви повертаєтесь до своїх справ, чим і користуються злочинці і ті, хто їх покриває.

Вони саботують і розвалюють розслідування, відмазуючи злочинців, тим самим посилюючи впевненість громадян у відсутності в країні справедливого покарання.

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Ми повернемося до обох цих історій знову за якийсь час, щоб перевірити що з ними відбувається. Бо, принаймні, тут, в "Праві на правду", ми не забуваємо ці людські трагедії і кожна наша розповідь про їхніх винуватців хоч трохи наближає в країні справедливість. І хоч трохи, але змінює життя на краще.