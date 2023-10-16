У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані
Джерело:Поліція Миколаївщини
Смертельна ДТП сталася у Баштанському районі на автодорозі "Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв". Внаслідок зіткнення загинув водій мікроавтобуса та його 16-річний пасажир.
Крім цього, були травмовані двоє інших пасажирів, яким по 17 та 18 років. Їх доставили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.
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Обставини смертельної ДТП
Після обіду 15 жовтня вантажний фургон Mercedes 316 CDI з причепом зіткнувся з мікроавтобусом ГАЗ "Соболь". ДТП сталася неподалік села Костичі Інгульської громади Миколаївської області.
Водія вантажного фургона затримали, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Також йому обиратимуть запобіжний захід.
Кримінальне провадження розпочали за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном до десяти років та заборону керувати транспортними засобами до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини та причини ДТП. Людей, які володіють будь-якою інформацією, просять звертатися за телефонами (063) 426-23-32 або 102. Також шукають тих, хто міг би надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували аварію.
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