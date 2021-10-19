Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі "Харків – Сімферополь" загинули 3 людини. Ще 3 особи – травмовані.

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Людей, які постраждали у ДТП, госпіталізували. Відомо, що вони отримали поранення середньої тяжкості.

Попередня причина ДТП

За інформацією рятувальників, водій мікроавтобуса допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Деталі інциденту продовжать виясняти.

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