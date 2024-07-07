Загинув хлопчик разом зі своїми батьками: на Рівненщині ідентифікували усіх жертв ДТП

У Рівненській області сталася жахлива ДТП, внаслідок якої, на жаль, загинуло багато людей. Наразі вдалося ідентифікувати всіх загиблих.

Деталі щодо жертв аварії, яка сталася біля селища Верхів, розповіли на брифінгу Рівненської ОДА. Відомо, що внаслідок трагедії загинуло аж 14 осіб.

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На Рівненщині ідентифікували імена загиблих у ДТП

Начальник ГУНП в Рівненській області Віктор Шанський розповів, що того дня на місце події відразу прибула слідчо-оперативна група для з'ясування та документування усіх обставин трагедії.

Ідентифікували тіла всіх загиблих. Одну жінки максимально екстрено доставили до лікарні. Завдяки небайдужим громадянам, які вчасно повідомили всі екстрені служби,

– розповів він.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУ ДСНС в Рівненській області Володимир Захарчук зауважив, що рятувальникам вдалося деблокувати тіла 7 загиблих з автомобіля, інших було знайдено окремо.

Що відомо про аварію на Рівненщині: головне

Нагадаємо, за даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище – Рівне Старокостянтинів" поблизу села Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне – Хмельницький".

Слідчі на місці аварії повідомили, що однією з можливих причин ДТП могло бути старе колесо, яке відвалилося. Правоохоронці виявили на ньому сліди зварювання, що може свідчити про те, що колесо було реставроване.

Задля перевірки цих версій на даний час вже проведено огляд місця події з залученням фахівців і експертів. Окрім того, призначено 18 експертиз, зокрема, автотехнічні й судово-медичні.

В аварії загинули 2 водіїв і 12 пасажирів. Усі 14 загиблих ідентифіковані, – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові лише нещодавно, 4 липня, виповнилося 6 років. Серед загиблих і його батьки.

Ще одна жінка з Хмельниччини перебуває в Острозькій багатопрофільній лікарні, її стан стабільний. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ДТП у Рівненській області. Вічна пам'ять!