Смертельна ДТП сталася у Києві: жінка згоріла живцем, а водій BMW втік

Автопригода трапилася на Столичному шосе у Голосіївському районі близько 1-ї години ночі за участю автомобілів BMW та Daewoo Lanos. Одна людина загинула. Поліція розшукує водія BMW, який втік.

Унаслідок зіткнення з іномаркою Daewoo Lanos загорівся, повідомили у поліції Києва.

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За словами очевидців, BMW рухався з великою швидкістю. Через невідомі причини позашляховик влетів у відбійник, а далі з відірванним колесом проїхав близько ста метрів та протаранивши попутній Daewoo Lanos.



BMW-X5, за словами очевидців, рухалася з великою швидкістю

Водій BMW-X5 залишивши машину і втік.

У салоні Daewoo Lanos виявили мертве тіло пасажирки. Чоловіка, який перебував за кермом Daewoo Lanos, із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

З автомобіля вибрався водій, проте його пасажир залишився в авто та, не в змозі вибратись, згорів живцем,

– зазначили очевидці на Facebook.



Daewoo Lanos згорів на місці ДТП

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставити події.