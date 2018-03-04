Смертельна хвороба сторіччя: як людство рятується від самотності

У нашу цифрову добу тотальне оточення людини гаджетами не рятує її від головної біди – самотності. Вчені говорять про те, що брак спілкування руйнує не лише душу, але й тіло, а це вже має негативні наслідки для всього соціуму, який, таким чином, поповнюється хворими людьми.

На Заході до проблеми ставляться дуже серйозно, в Україні лише констатують, що трудова міграція наших громадян погіршує існуючий стан речей.

Міністерство самотності

В січні 2018 року британська влада констатувала, що питання самотності вимагає уваги уряду, і поклала розв'язання проблеми на чинного заступника міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч. Таким чином уряд підтримав ідею депутата від Партії лейбористів Джо Кокс, убитої націоналістом напередодні референдуму про вихід Британії з ЄС у 2016 році.

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За словами британського прем'єра Терези Мей, Джо Кокс усвідомлювала ступінь самотності англійців і присвятила себе допомозі таким людям. Кокс створила Комісію у справах самотності, і тепер Трейсі Крауч повинна, продовжуючи її справу, об'єднати зусилля цього органу, бізнесу та благодійних організацій з метою вироблення урядової стратегії по боротьбі з проблемою. 42-річна Крауч сказала, що рада взяти на себе цей "виклик поколінь" і розібратися з явищем, що зачіпає близько дев'яти мільйонів молодих і літніх людей у Великобританії, передає Бі-Бі-Сі.

В Росії, яка любить присвоювати не лише чужі території, але й чужі ідеї, зацікавилися британським досвідом. Спікер російської Ради Федерацій Валентина Матвієнко заявила, що РФ теж потребує міністерство самотності, а також міністерство щастя – за прикладом Об'єднаних Арабських Еміратів, де така інституція існує. У цьому, однак, Матвієнко ніхто не підтримує, пожалілася спікерша. Втім, пообіцяла "креативити" й надалі в надії "достукатися" до влади, інформує Інтерфакс.

Україна ж, охоплена війною, поки що зайнята створення міністерством у справах ветеранів. Його запропонувала започаткувати Верховна Рада і навіть встигла проголосувати за відповідну постанову. Ініціатива ця, можливо, корисна та нагальна, адже станом на зараз в Україні налічується 317 тисяч осіб, які мають статус учасника бойових дій. Проте скільки в Україні самотніх людей? Така статистика не ведеться, а дарма. Українське населення стрімко старіє, а оскільки тривалість життя чоловіків є меншою за тривалість життя жінок, останні домінують серед старшої вікової категорії. А отже, й поповнюють лави самотніх.

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В цілому пораховано, що на кожну 1000 жінок в Україні в середньому припадає 861 чоловіків. Це співвідношення змінюється в залежності від віку. Якщо серед новонароджених переважають діти чоловічої статі (51,3%), то, починаючи з віку 39 років, переважають жінки. Так, на 1000 жінок у віковій групі 30-34 роки припадає 1078 чоловіків, 35-39 років – 1008 чоловіків, 40-44 років – 947, 50-54 роки – 819, 60-64 роки – 677, а в віці 65 років і старше – 494.

Загалом же, незалежно від статі, в нашій державі нараховується 740 тисяч самотніх літніх людей. Це – статистика за 2016 рік. Однак справа не лише у старості. Свою роль відіграє вимушена трудова міграція, адже за кордоном легше "пустити коріння" самому, аніж з родиною. Але й ті, хто обирає життя на Батьківщині, не квапляться будувати родинні стосунки, віддаючи перевагу парубкуванню. Втім, шлюбна обручка теж не завжди рятує від самотності – 75% сімейних пар, згідно із статистикою, подають на розлучення протягом перших п'яти років спільного життя.



В Україні протягом перших п'яти років подружнього життя розлучаються 75% пар. Дарма, що ще зі школи людей не вчать тому, як "виглядають хороші взаємини", говорять фахівці

Тим часом соціологи прогнозують, що в 2020 році кількість холостяків у світі досягне 331 мільйона. Вже сьогодні в США лише 51% населення вступили в шлюб. Решта живе самотньо. В ЄС найбільш "одинокими" країнами стали Німеччина, Данія, Швеція і Норвегія. А це – як вже було сказано вище – дуже шкідливо для здоров'я.

Одиноке життя: медичний аспект

Втім, перш ніж розвивати цю тему далі, зауважимо, що поняття самотності вимагає чіткішої дефініції. Воно не обов'язково має співвідноситися із соціальним статусом людини (тобто із наявністю чи відсутністю шлюбу, дітей, родинних, професійних та дружніх зв'язків). Самотність – це передусім стан душі, як би заяложено це не звучало. Як зазначає професор психології та неврології університету Брігама Янга (США) Джуліана Холт-Лунстад, деякі соціально ізольовані особистості не обов'язково відчувають самотність, в той час як інші – ті, хто оточений людьми, і які змушують їх відчувати відчуженість – на ділі більш самотні.

Холт-Лунстад, яку цитує видання The Cut, констатує, що "тривала самотність може сприяти розвитку хронічних захворювань, погіршити стан здоров'я і в кінцевому підсумку збільшити ризик передчасної смерті".

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Виявляється, що самотність шкідлива для нашого серця як в образному сенсі, так і в буквальному. Як вказує Холт-Лунстад, почуття самотності може змусити наше внутрішнє середовище відчувати себе небезпечно і недружелюбно, що може прискорити серцебиття і підняти кров'яний тиск.

Такий вплив на серцево-судинну систему часто приписується кортизолу, "гормону стресу", і вивчення стану самотності показало, що у самотніх людей постійно підвищений рівень кортизолу.

Хронічно підвищений кров'яний тиск може призвести до гіпертонії, а гіпертонія є фактором ризику при серцевих хворобах,

– говорить професорка.

Самотні люди також є більш сприйнятливими до хвороб. У 2005 році було проведено дослідження стану здоров'я 83 студентів коледжу, яке показало, що організм тих людей, які відчувають себе самотньо, менш активно відповідав на отримання вакцини проти грипу: він не продукував антитіла так само добре, як у їхніх менш одиноких однолітків. Чому так відбувається? Група дослідників відповіла на це питання так: гормони стресу з'єднуються з іншими гормонами і пептидами, які продукує мозок, і "входять у контакт" зі специфічними частинами білих кров'яних тілець нашого тіла, впливаючи на їхній розподіл і функції.



Самотність буквально руйнує людину зсередини, доводять вчені. І все таки багато хто робить ставку на "соло-існування"

Крім цього, самотні люди особливо схильні до хронічних подразнень, які грають ключову роль в широкому спектрі проблем зі здоров'ям. Серцеві захворювання, хвороба Альцгеймера і, потенційно, навіть деякі типи раку можуть виникати з цього; а також ревматоїдний артрит, закупорені артерії і періодонтити.

Дослідник геноміки Інституту здоров'я Стів Коул розповів одному з американських видань у 2015 році, як через свої дослідження він дізнався, що "коли люди відчувають самотність, у них значно вищий рівень норадреналіну", тобто гормону, який відключає захист від вірусів, але збільшує вироблення білих кров'яних тілець, "що курсують по організму". У той же час у самотніх людей виробляється генетичний імунітет до запальних властивостей "гормону стресу" кортизолу, а значить, захисні відповідні властивості зростають.

На додачу до сказаного, вчені з'ясували, що самотні люди довше засинають, менше сплять і мають "більшу денну дисфункцію". А нестача сну завдає значного удару по людському організму. Дослідження показали, що люди, позбавлені сну, частіше страждають від низької переносимості глюкози, що призводить до діабету.

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Цікавий аспект: як пише The Cut, професор Холт-Лунстад не лише окреслила коло очевидних вад одинокого життя, але й означила можливі шляхи виходу з ситуації – зокрема, й за допомогою державних структур на кшталт британського міністерства самотності. Холт-Лунстад пролобіювала нове законодавство, покликане зробити слухові апарати більш доступними, оскільки втрата слуху є фактором ризику в умовах соціальної ізоляції і самотності, особливо для людей старшого віку.

Якщо ви не можете чути, важко бути частиною розмови. З цього запросто починається віддалення і відсторонення від інших,

– каже вона.

Науковець акцентує й на тому, що оцінка ризику самотності і пов'язаних з нею проблем зі здоров'ям повинна бути частиною медичного тренінгу: лікарі повинні розмовляти з пацієнтами про те, як можна запобігти самотності, і переконувати їх приймати це всерйоз – як частину здорового способу життя, так само як "сон, вправи, дієту і інші важливі речі".



Одиноке життя негативне впливає на серцево-судинну систему. Адже зростає рівень кортизолу, "гормону стресу", що призводить до постійно підвищеного кров'яного тиску та гіпертонії

"Але не тільки люди у віці потребують того, щоб хтось перервав їх самотність", – говорить професор. Вона вважає, що соціальна освіта повинна бути частиною виховання в школі, так само як і фізична. В рамках навчальної програми було б добре навчати дітей "не тільки тому, що корисно для нашого здоров'я, але й тому, якими є хороші взаємини. Тому, як бути хорошим другом. Так само, як нам потрібно бути фізично активними, нам необхідно бути активними соціально", – переконана вчена.

З цим, власне, важко не погодитися. Хоч й одинаки можуть бути цілком успішними, реалізованими та й, зрештою, щасливими людьми, але тіло (на відміну від розуму), вочевидь, не введеш в оману. Так, принаймні, стверджують фахівці, а вони знають, про що кажуть…