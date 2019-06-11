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      Смертельна пожежа у психлікарні в Одесі: слідство розглядає версію підпалу

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      Смертельна пожежа у психлікарні: імовірно, був підпал
      Смертельна пожежа у психлікарні: імовірно, був підпал / "Думская"

      Цілком імовірно, пожежа у психлікарні в Одесі сталася внаслідок підпали. Зокрема, наразі слідство відпрацьовує лише цю версію.

      Увечері 10 червня в Одесі в одному з корпусів психіатричної лікарні №7 сталася пожежа. Вогонь спалахнув у одноповерховому дерев'яному корпусі, а саме у відділенні, де проходили лікування ветерани Другої світової війни та Афганістану: більшість з них не могли самостійно пересуватися.

      Що каже президент? Зеленський вимагає провести розслідування за фактом смертельної пожежі у психлікарні Одеси

      На місці інциденту виявили тіла чотирьох загиблих – за попередніми даними, загинула медсестра та 3 пацієнти. Крім того, ще дві людини померли в лікарні. Загалом госпіталізовано 5 осіб. З палаючого корпусу рятувальникам вдалося евакуювати близько 60 людей: 54 пацієнти та троє медпрацівників.

      У прокуратурі Одеської області журналістам 24 каналу розповіли, що наразі слідство розглядає версію підпалу.

      Немає ще конкретної інформації, хто це міг саме бути. Зараз відпрацьовуємо лише цю версію,
      – зазначила прес-секретар прокурора Одеської області Інна Верба.

      Також вона анонсувала брифінг за участю керівництва прокуратури та області, який має відбутися 11 червня.

      До слова, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки.

      Це вже не перша пожежа за останні два місяці в цій психіатричній лікарні. Зкорема, 16 квітня вигорів дах над кімнатою денного стаціонару та їдальні. Тоді ніхто не постраждав, але персонал і пацієнтів довелося евакуювати на час ліквідації займання. Вогнем було охоплено понад 500 квадратних метрів площі в одноповерховій будівлі чоловічого відділення. За інформацією ЗМІ, причина події – один із пацієнтів підпалив запальничкою завіси.

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      Теги: Новини України ГПУ Розслідування Кримінальні новини Новини Одеси Пожежа Пожежа у психіатричній лікарні Одеси
      Джерело: 24 канал
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