Смертельна пожежа у "Токіо Стар": пара закоханих із Києва померла, тримаючись за руки

Внаслідок пожежі у одеському готелі "Токіо Стар", зокрема, загинули закохані 24-річний Євген і 23-річна Маргарита. Пара заїхала до Одеси лише на день, аби погуляти. І вже після ночі у сумнозвісному готелі вони мали вирушити додому до Києва.

Як розповіла сестра загиблого Євгена, що представилася Анною, вони разом відпочивали у Татарбунарському районі Одеської області, але Євген і Маргарита хотіли заїхати ще й до Одеси погуляти, оскільки ніколи там не були, передає ТСН.

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"Женя казав, що хоч і служив в Одесі (у прикордонних військах), але на морі там ніколи не був. І вони заїхали на один день до Одеси, і мусили вже 17 серпня їхати до Києва", – розповіла жінка.

За її словами, 16 серпня о 23:16 вони ще були на зв’язку, а рано-вранці жінка дізналася про смерть свого брата та його дівчини.

"Мені зателефонував його друг, з яким вони в Одесі зустрічались. Вони гуляли, потім друг провів їх до готелю, ще говорив : "Залишайтесь на ніч у мене". Але брат мій казав "хочу побути з Маргаритою наодинці", – каже Анна.

Жінка переконує, до останнього не вірила, що з Євгеном щось сталося. Все думала, що в нього, може, телефон викрали чи ще щось.

Анна додає, що Маргарита була єдиною донькою у матері і дуже піклувалась про неї, постійно про неї згадувала. Працювали вони з Євгеном кухарами у престижному ресторані у Гідропарку в Києві. У цьому закладі пара й познайомилися та почала зустрічатися. До трагедії вони зустрічалися два-три місяці, і Євген після моря хотів з коханою одружитися.

Він про неї все говорив "Маргариточка, Маргариточка". Він був надзвичайно закоханим у неї. Думаю, що і вона в нього, бо вони навіть померли тримаючи один одного за руки,

– додала вона.

Як підкреслила Анна, Маргарита до них у гості приїздила, і вони дружили. Також вона була б рада мати Маргариту за невістку.

Зауважимо, що Євген і Маргарита – не єдина пара, яка загинула внаслідок пожежі у "Токіо Стар". Також була інформація про 17-річного Миколу Кравченка та 18-річного Ольгу Романюк. Їх поховали 19 серпня у місті Балта на Одещині.



Микола Кравченко та Ольга Романюк

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Трапилася трагедія уночі проти 17 серпня. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.Загалом у пожежі постраждали 19 осіб, щонайменше 9 з них загинули. За останніми даним, 9 потерпілих потрапили до лікарень, зокрема двоє – до опікового відділення Одеського обласного медичного центру. Відомо, що два громадянин Литви та Сьєрра-Леоне від госпіталізації відмовилися. Щоправда, це не єдині постраждалі іноземці – також загинула громадянка Австралії.

Наразі Наразі поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, останню правоохоронці згодом відкинули, оскільки не було виявлено жодних ознак цього.

Власника готелю Вадима Чорного вже затримали та повідомили про підозру. Згодом суд ухвалив чоловіка взяти під варту на 60 днів без права внесення застави. До слова, "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення.