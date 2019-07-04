У Мінську ввечері 3 липня на святкуванні Дня незалежності Білорусі внаслідок невдалого запуску святкового феєрверка на місці загинула 64-річна жінка. Також постраждали ще щонайменше 10 осіб і вибуховою хвилею повибивало вікна у будинках, що розташовуються у різних районах столиці Білорусі.

Що відомо про інцидент у Мінську

3 липня у центрі Мінська відзначали День незалежності Білорусі. Святкування мали завершитися парадом і святковим салютом. Було 6 пускових майданчиків, один із яких розташовувався у центрі білоруської столиці, а саме у парку Перемоги (за стелою "Мінськ – місто-герой").

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Один із пускових майданчиків розташовувася у центрі Мінська

Перші тривожні новини почали поширювати у соцмережах. Очевидці стверджували, що запуски салюту відбувалися "підозріло низько", і це спровокувало дуже сильний шум. Також свідки відзначають величезний стовп диму.

Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 July 2019

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Невдалий запуск салюта в Мніську: жертви та потерпілі

З першими фото інцидент мережею поширилася інформація й про загиблу 64-річну жінку. Видання Onliner пише, що вона спостерігала за феєрверком на майданчику біля річки Свіслоч, і металевий осколок влучив їй у шию. Медики, що прибули на місце, намагалися її врятувати, однак допомогти не змогли. Згодом у МОЗ Білорусі сповістили, що осколок пошкодив сонну артерію та інші магістральні судини, а це є несумісною з життям травмою.



Приблизне місце, де зазнала смертельного поранення жінка

Крім того, свідки розповідають, що уламкових поранень рук і області живота, а також відкритого перелому руки зазнав молодий хлопець.

Увага! Фото 18+



Внаслідок інциденту постраждав молодий хлопець / Фото Onliner

Очевидці розповіли, що вибухова хвиля вибила вікна у сусідніх будинках. За їхніми словами, до трагедії призвело те, що кілька снарядів розірвалися занадто низько.

Вже уранці 4 липня у Міністерстві охорони здоров’я Білорусі повідомили, що загалом до медиків за допомогою звернулися 10 осіб: 6 зробили це на місці та ще 4 згодом самостійно прийшли до медичних закладів.

Наразі у лікарнях Мінська залишаються двоє людей – чоловіки 1957-го і 1995 років народження. Їм провели операції, однак загрози їхньому життю зараз немає (їхній стан є близьким до задовільного). У одного поранено щоку, а інший зазнав травми плеча.

Решті допомогу надали амбулаторно та відпустили додому. За інформацією білоруської редакції "Радіо Свобода", трьох з них поранило бите скло.

Окрім потерпілих, вибуховою хвилею також повибивало вікна у будинках, що розміщуються не лише у районі пускового майданчика, а у інших районах міста.

Після салюту у Мінську повибивало вибуховою хвилею вікна

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Що стало причиною інциденту в Мінську

За фактом інциденту, Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку, повідомляє "Белсат".

Слідчі наразі розглядають чотири головні версії:

– несправність салютних установок;

– несправність феєрверкових виробів;

– неправильно заряджені салютні установки;

– неправильна експлуатація салютних установок.

Такий вигляд мають пускові установки у парку Перемоги сьогодні: на трьох з них сталися вибухи

Водночас у СК сповістили, що внаслідок вибуху розлетілися металеві уламки мортири (тип гармати з коротким стволом для навісної стрільби), за допомогою якої проводили запуск святкового феєрверка. Саме вони вразили людей, які прийшли на святкування.

Піротехніки, зі свого боку, зазначають, що святковий феєрверк робили військові. За їхніми словами, інцидент міг статися через неправильне завантаження мортири: через це снаряд міг не вилетіти з гармати та вибухнути всередині. А вже це призвело до того, що уламки мортири завдали поранення людям.

У Міноборони Білорусі переконують, що вибухнули вироби одного калібру (195 міліметрів) з п’яти, які використовували під час салюту. Також у відомстві сповістили, що вибухи відбулися у трьох з шести місць, де проводили салют. Імовірна причина – неякісні заряди вищезазначеного калібру (195 міліметрів). Водночас тут переконують, що всі заходи безпеки було дотримано.

Як зауважив, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках Віктор Ягун, це не була ракетна установка, натомість салютні установки було змонтовано на платформі вантажної машини МАЗ або КамАЗ. Всередині встановлено менші, а з боків великі залпові труби, в які закладають порохові заряди, що вилітають одночасно або через певний відрізок часу, і таким чином створюється ефект салюту.

"Що тут сталося? Розірвалася сама установка. Як видно на фотографіях, маленькі гільзи залишилися, а великі розірвано. Це наслідок того, що був або неякісний заряд (можливо, він був сирий), або невідповідна його кількість, збільшена або зменшена", – каже експерт.

Він вважає, що це більше є халатністю людей, а не диверсією, оскільки ті повинні були контролювати стан салютної установки.

Скоріш за все, був неправильно розрахований пороховий заряд або установка вже застаріла та були проблеми з гільзами, які не витримали навантаження. А вибуховою хвилею разом із салютом винесло в повітря і залишки металу розірваних гільз. Під час пострілу могла дати збій і електрична схема, яка відповідає за черговість викидів зарядів, в результаті чого вони вибухнули одночасно,

– припустив Ягун.