13:00
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Смертельний вибух у Дрогобичі: є нова загроза обвалу будинку

      493 Читать новость на русском
      Один з під'їздів будинку обвалився повністю
      Один з під'їздів будинку обвалився повністю / 24 канал

      В ніч на 28 серпня у багатоквартирному будинку в Дрогобичі, що на Львівщині, стався вибух. Через це повністю обвалилася стіна одного з під'їздів. Наразі важко спрознозувати, скільки часу знадобиться, аби повністю розібрати завали. Адже є небезпека нового обвалення елементів констукцій багатоповерхівки, а саме плит перекриття.

      Про це 24 каналу повідомив Валерій Глобенко, заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області.

      Читайте також: Смертельний вибух у багатоповерхівці в Дрогобичі – фото і відео наслідків

      Він також зазначив, що на місце прибули будівельні експерти, які разом з фахівцями ДСНС оцінюють ситуацію щодо виконання подальших робіт. Всередині будинку роботи припинилися, через загрозу обвалу зараз вони проводяться лише назовні.

      Мабуть, під завалами ще є люди. Не можу стверджувати, чи вони живі. Але вони там однозначно є,
      – наголосив Глобенко.

      Й додав, що за інформацією Дрогобицької міської ради, у під'їзді, який обвалився прописано 16 осіб. Наразі невідомо, чи були вони у будівлі на момент обвалу, а також, чи перебували там на той час інші люди.

      Вибух у будинку в Дрогобичі
      ДСНС проводить рятувально-пошукові роботи 

      Що відомо про вибух в Дрогобичі?

      У ніч на 28 серпня в житловому багатоповерховому будинку в Дрогобичі прогримів потужний вибух побутового газу. Через це повністю обвалилася стіна одного з під'їздів – з першого по четвертий поверх.

      Рятувальникам вдалося врятувати 6 осіб, ще одна самостійно звернулася за медичною допомогою.

      Обвал будинку в Дрогобичі
      Потужний вибух зруйнував частину багатоповерхівки в Дрогобичі 

      Спочатку під завалами працівники ДСНС знайшли одну загиблу особу. А приблизно о 8:00 рятувальники виявили під завалами ще одне тіло. 

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      17886
      Теги: Новини України Вибух у Дрогобичі ДСНС Новини Львова Вибух Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сьогодні , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 167
      "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      сьогодні , 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      Юлія Ліпенцева 240
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      11021
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 918
      Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 08:19 Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      3748
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук