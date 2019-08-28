Смертельний вибух у Дрогобичі: є нова загроза обвалу будинку

В ніч на 28 серпня у багатоквартирному будинку в Дрогобичі, що на Львівщині, стався вибух. Через це повністю обвалилася стіна одного з під'їздів. Наразі важко спрознозувати, скільки часу знадобиться, аби повністю розібрати завали. Адже є небезпека нового обвалення елементів констукцій багатоповерхівки, а саме плит перекриття.

Про це 24 каналу повідомив Валерій Глобенко, заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області.

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Він також зазначив, що на місце прибули будівельні експерти, які разом з фахівцями ДСНС оцінюють ситуацію щодо виконання подальших робіт. Всередині будинку роботи припинилися, через загрозу обвалу зараз вони проводяться лише назовні.

Мабуть, під завалами ще є люди. Не можу стверджувати, чи вони живі. Але вони там однозначно є,

– наголосив Глобенко.

Й додав, що за інформацією Дрогобицької міської ради, у під'їзді, який обвалився прописано 16 осіб. Наразі невідомо, чи були вони у будівлі на момент обвалу, а також, чи перебували там на той час інші люди.



ДСНС проводить рятувально-пошукові роботи

Що відомо про вибух в Дрогобичі?

У ніч на 28 серпня в житловому багатоповерховому будинку в Дрогобичі прогримів потужний вибух побутового газу. Через це повністю обвалилася стіна одного з під'їздів – з першого по четвертий поверх.

Рятувальникам вдалося врятувати 6 осіб, ще одна самостійно звернулася за медичною допомогою.



Потужний вибух зруйнував частину багатоповерхівки в Дрогобичі

Спочатку під завалами працівники ДСНС знайшли одну загиблу особу. А приблизно о 8:00 рятувальники виявили під завалами ще одне тіло.