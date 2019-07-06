Сміттєва блокада Львова: Зеленський зробив заяву щодо розслідування цієї справи

Під час робочого візиту на Львівщину, під час якого представили керівника області, президент Володимир Зеленський заявив про готовність розслідувати усі факти про підпал Грибовицького полігону та сміттєву блокаду, що тривала понад рік.

Одразу після представлення голови Львівської ОДА, яким став Маркіян Мальський, Зеленський підняв питання щодо проблем зі сміттям у Львові. Зокрема, він поцікавився, чи ця проблема є та що з нею робити.

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"Останні роки ми дуже багато чуємо, що цей конфлікт спровоковано місцевою та центрально владою. Ми хочемо, щоб ніколи не було такого конфлікту. Ми хочемо це вирішити", – зауважив, зі свого боку, керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Далі слово взяв міський голова Львова Андрій Садовий. Лідер "Самопомочі" попросив президента провести чесне розслідування щодо сміттєвої блокади та загибелі людей на Грибовицькому полігоні.

"Єдине прохання, щоб нарешті почалось реальне розслідування, і ті нелюди, які підпалили полігон і які робили оцю блокаду, отримали покарання. Тому що це і великі матеріальні збитки, і це загиблі люди. Я би дуже просив, щоб було розслідування. Для мене це питання честі", – наголосив Садовий.

Зеленський, зі свого боку, попросив Садового надати прізвища тих людей, яких він вважає відповідальними за сміттєву блокаду та підпал полігону. Опісля президент заявив про готовність розслідувати ці злочини.

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"Ми привезли сюди голову СБУ, щоб почути конкретні прізвища людей, виконавчої влади, місцевих влад, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути ці питання, ми займемося цими людьми", – констатував гарант.

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Що таке сміттєва блокада Львова? У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.



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