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      SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку

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      Освоїти сучасну професію через книгу – реальність сьогодення
      Освоїти сучасну професію через книгу – реальність сьогодення / Unsplash

      За останні 10 років ринок праці колосально модернізувався у зв'язку з діджиталізацією та зміною ментальності сучасного споживача.

      З наступом цифрової революції більшість сфер життя перенеслися в онлайн-простір і з'явилося чимало відповідних професій. Цей факт відбився і на книговиданні. Зараз більшої актуальності набувають вузькопрофільні книжки, тому український літературний ринок поступово ними наповнюється.

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      Що читають зараз?

      "Пиши, скорочуй" Максима Ільяхова та Людмили Саричевої

      пиши, скорочуй

      Ця книжка – безумовний бестселер серед тих, хто працює безпосередньо з текстами. Копірайтери, SMM-менеджери, sale- та product-менеджери потребують літератури, яка допомагає прокачати навички письма. "Пиши, скорочуй" не навчить писати красномовну прозу, проте надасть інструменти для оформлення структурованих інформаційних текстів. Ця книжка must-have і для новачків, і для професіоналів роботи зі словом.

      "Чиста архітектура" і "Чистий код" Роберта Мартіна

      чиста архітектура

      Біблія для кожного програміста. Українською мовою ці книжки з'явились усього два місяці тому, але вже викликали неймовірний ажіотаж серед IT-спеціалістів, бо досі їх можна було прочитати тільки англійською мовою. Роберт Мартін зробив диво, написавши ці книжки. Він структурував всю інформаційну базу із програмування і створив деталізовані посібники.

      Успішні люди рекомендують: Що читають відомі українці

      "Ask a manager" Елісон Ґрін

      елісон грін

      Для багатьох менеджерів ця книжка стала поштовхом до розвитку. Авторка змогла мотивувати шалену кількість людей через відповіді на незручні запитання. Вона зібрала купу прикладів із життя інших менеджерів, щоб показати, що завжди можна зробити інакше, краще та навчитися розбиратися зі своїми професіональними проблемами і помилками.

      "Покоління Z на роботі" Девіда та Йони Стіллманів

      покоління зет на роботі

      Доволі актуальна наразі книжка для підприємців, HR-спеціалістів та всіх, хто працює з персоналом. Через неї автори зобразили різницю між минулими поколіннями й Z та пояснили, як знайти підхід до наймолодших колег. Розказали, як правильно керувати такими підлеглими та витягати з них максимальну ефективність.

      Література про недосяжне: Три книги про космос і тих, хто його підкорює сьогодні

      Автор: Тимур Курганов

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      Автор: Під обкладинкою
      Теги: Новини України Публікації Книги IT-бізнес Робота
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