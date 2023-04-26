Один постріл – мінус ворожий танк, – полковник запасу про снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія вже передала Україні снаряди до танків Challenger 2. Серед них є і боєприпаси зі збідненим ураном, які нещадно спалюватимуть російську техніку.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, снаряд зі збідненим ураном буде надзвичайно ефективно палити ворожу техніку.

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Якщо говорити простими словами, то це своєрідний "стержень", який одягнутий в оболонку. Це дозволяє вистрілювати його зі ствола. В польоті оболонка розкривається – і снаряд знищує ворожу техніку.

Росіяни дуже бояться цих снарядів

Як наголосив Світан, такий снаряд буквально входить у броню танка. Він здатен пробити до 700 – 800 міліметрів броні, а всередині усе починає горіти.

Кінетична енергія переходить в теплову. "Стержень" заходить всередину і випалює все з температурою в понад 630 градусів. Попелу практично не залишається. Росіяни дуже бояться саме цих снарядів, адже від них немає захисту. Практично один вистріл – мінус один танк,

– зазначив Світан.

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Він переконаний – ці снаряди будуть справжньою "грозою" для російської військової техніки. Цілком ймовірно, що схожі боєприпаси Україна може отримати для американських танків M1 Abrams. Також такі снаряди можна використовувати і на Leopard 2.

Україна отримала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії