Німеччина передала Україні снаряди для Gepard: яка головна особливість нової партії

Україна отримала від Німеччини боєприпаси для зенітної установки Gepard. Мовиться про десятки тисяч боєприпасів.

Бундесвер відзвітував про передачу ЗСУ великої кількості боєприпасів. Ці снаряди для Gepard виготовили на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

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Що сказав міністр оборони ФРН

Борис Пісторіус зауважив, що війна в Україні чи не щодня нагадує про те, що захист власної країни залежить від ППО та достатньої кількості снарядів. Берлін й надалі надаватиме підтримку ЗСУ в областях, що пов'язані з артилерією, боєприпасами та наземною протиповітряною обороною.

Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися,

– сказав голова Міноборони Німеччини.

Німеччина продовжує підтримувати Україну

Нещодавно Бундесвер вперше вніс ракети для Patriot до нового пакету військової допомоги для України. У цьому списку також з'явилися системи виявлення дронів.

Раніше Німеччина передала нашим захисникам ще 2 пускові установки IRIS-T SLS. Також ЗСУ отримали радари GO12, вантажний транспорт та майже 5 000 снарядів калібру 155 міліметрів.

Нагадаємо, завдяки німецьким партнерам в Україні з'явилися ще 2 пускові установки ЗРК Patriot. Також союзники передали біноклі, автомобілі охорони кордону, гусеничні всюдиходи Bandvagn та іншу військову допомогу.

Раніше Німеччина не самостійно виробляла боєприпаси для Gepard, а отримувала їх від Швейцарії.