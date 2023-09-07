Росіяни бояться снарядів зі збідненим ураном: Жданов сказав, як вони працюють

Україна отримає снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams від Сполучених Штатів. У квітня уряд Великої Британії передав ЗСУ цей тип снарядів для танків Challenger 2, тому наші бійці вже використовували їх на полі бої.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив 24 Каналу, чому окупанти так бояться снарядів зі збідненим ураном. Зауважимо, що свого часу кремлівський диктатор Владімір Путін використав надання Україні цих боєприпасів як привід для того, аби перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі.

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Ключова особливість снарядів зі збідненим ураном

6 вересня Пентагон оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 175 мільйонів доларів. Вперше Сполучені Штати Америки включили до нього боєприпаси зі збідненим ураном.

Також американські партнери передадуть обладнання для ППО, боєприпаси для HIMARS, мінометні системи та снаряди та понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

Росіяни вже в паніці, адже тепер Збройні Сили знищуватимуть ще більше ворожої техніки. Для снаряда зі стрижнем зі збідненим ураном немає броні, яку б він не пробив. Будь-який захист танка чи бронетранспортера не витримає перед цим снарядом, тому окупанти так сильно нервуються.

Якщо снаряд зі збідненим ураном влучає у російський танк, то це 100% ураження. Ось чого вони бояться,

– сказав Жданов.

Російські військові розуміють, що система стабілізації, підготовки даних для стрільби на західних зразках танків набагато краща, ніж на російських. Це підвищує ймовірність влучання.

Чому росіяни панічно бояться снарядів зі збідненим ураном: дивіться відео

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