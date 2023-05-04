Звикли знищувати усе: військова ЗСУ пояснила "снарядний голод" у росіян при великому запасі БК

Останні заяви росіян про брак боєприпасів пов'язані з тим, що снарядів не вистачає саме для виконання вогневих уражень, до яких окупанти звикли. Загалом запаси снарядів у них є.

Про це 24 Каналу розповіла Ольга "Відьма" Бігарь – командирка мінометного взводу. За її словами, росіяни зараз не розуміють, що їм робити далі.

Дивіться також Дефіцитний у Росії і був на озброєнні України: що відомо про бомбардувальник Ту-160

Російські військові уже починають готуватися до контрнаступу Збройних Сил України. Зокрема, на деяких ділянках фронту вони переходять зі штурму в оборону.

"Це очікувана реакція окупанта, тому що на Східному напрямку є доволі великі міста і штурмувати їх важко. Враховуючи, що вони не можуть працювати технікою на повну потужність, оскільки в нас є гарно навчені та добре озброєні протитанкові групи. Росіяни діють піхотою, а вже Пригожин каже, що піхота та вагнерівці закінчуються", – зазначила Ольга Бігарь.

В російській армії стає усе менше й менше відчайдухів і завзятих військових, бо вони починають розуміти, що такі великі шматки як Авдіївка та Бахмут, вони проковтнути просто не можуть. Крім того, у росіян занепадає бойовий дух та є проблеми із дисципліною.

Окупанти звикли знищувати все на своєму шляху

Варто зазначити також, що погрози Євгєнія Пригожина про те, що вагнерівці відступлять із Бахмута, якщо міноборони їм не надасть більше боєприпасів, є, ймовірно, лише погрозами, а не реальним розвитком подій.

В Росії інша політична система влаштована. Там ніхто не може висловити свою точку зору. Тому якщо вони не будуть іти (на завдання – 24 Канал), їх просто розстріляють впритул. Про це мені казали самі вагнерівці,

– розповіла командирка.

За її словами, те, що росіянам не вистачає снарядів для виконання завдань в Бахмуті, є не зовсім правдою. Насправді ж боєприпасів є багато, але не для тих видів вогневих маневрів, які вони раніше застосовували. Мовиться про масований вогонь і вогневий вал.

Натомість українські військові вчилися воювати, не знищуючи великі території забудов, а завдаючи удари точково по координаційних центрах. Якщо ЗСУ за цей рік отримали важливі знання, вміння та тактичні навички, то росіяни навіть не знають, як зараз рухатися далі, якщо неможливо знищувати все на своєму шляху.

Ольга Бігарь пояснила заяви росіян про снарядний голод: дивіться відео

Моральний дух в російській армії стрімко падає