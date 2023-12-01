Ті, що жалять прямо в серце: більшість снайперів ЦСО "А" СБУ є чемпіонами світу

Снайпери СБУ виконують найскладніші задачі під час війни. Так, навесні 2023 року вони утримували "Дорогу життя" під Бахмутом.

Разом із Силами оборони спецпризначенці СБУ не дали ворогу можливості перерізати єдину логістичну артерію до Бахмута, і у такий спосіб зупинили його просування до інших міст. Про це у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк.

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Найкращі з 2014 року

У складі СБУ Центр спеціальних операцій "А" існує з 2014 року. Саме з цього часу снайпери СБУ є найкращими.

Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна й філігранна робота. Вони дістають топових негідників з реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, стало, ефективно,

– стверджує глава СБУ.

До війни "наші козаки" були чемпіонами світу зі снайпінгу, розповідає Малюк. А після початку повномасштабного вторгнення вони працюють на найгарячіших локаціях і виконують надскладні завдання.

Битва за фортецю Бахмут

Так, снайпери ЦСО "А" брали участь в одній із найпотужніших битв весняної кампанії 2023 року – за фортецю Бахмут. Зокрема, спільно із Силами оборони вони утримували "Дорогу життя" – єдиний шлях, яким можна було постачати підкріплення українським захисникам Бахмута.

У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку,

— сказав Малюк.

Снайпери із ЦСО "А" СБУ поділилися спогадами, як ліквідовували окупантів під Бахмутом.

Зазвичай снайпери виходять на позицію і можуть до 5 днів спостерігати, аби потім зробити 1-2 результативні постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів,

– розповів один із них.

Посилення снайперів FPV-дронами

За словами Малюка, спецпризначенці СБУ були одними з перших, хто почав використовувати FPV-дрони для бойової роботи. Як зазначив голова СБУ, його спецпризначенці – лідери по кількості знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Так, одна з груп СБУ за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки.