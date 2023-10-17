Погана видимість і мороз у -6 градусів: Карпати продовжує засипати снігом
У Карпатах почалася справжня зимова погода. На горі Піп Іван Чорногірський вже лежить сніг, а стовпчики термометрів опустилися до 6 градусів морозу.
Станом на 08:30 у Карпатах була також обмежена видимість. До слова, перший сніг у горах випав 8 жовтня.
Цікаво Вже у більшості областей: коли в Україні йтиме перший сніг
Яка погода в Карпатах
Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 метрів), вітер західний, 7 метрів за секунду, температура повітря мінус 6 градусів,
– мовиться у повідомленні.
У мережі також опублікували світлину з гори Піп Іван Чорногірський. На ній видно, як снігом засипало усе навкруги, а пейзаж нагадує справжню зимову казку.
Засніжена гора Іван Піп 17 жовтня / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
У коментарях під світлиною українці відреагували на засніжені гори:
- "Містично гарно!";
- "Гарно там як! Хочу ще раз там побувати! Там якісь дивні відчуття!";
- "Зима знову підкралася раптово".
Сніг у Карпатах: останні новини
- Перший сніг випав у Карпатах 8 жовтня. Тоді температура повітря складала усього 1 градус тепла, а на горі Іван Піп зафіксували перший сніг. Синоптики зазначають, що цього року сніг випав пізніше, ніж торік. Так, у 2022 році вперше засніжило в Карпатах 18 вересня.
- 10 жовтня у мережі опублікували нові світлини з гори Іван Піп. На них видно, як Карпати засипало снігом.
- Після цього у горах потеплішало й увесь сніг розтанув. Засипало Піп Іван зранку 16 жовтня. Тоді температура повітря опустилася нижче нуля, а видимість стала поганою – до 30 метрів.