У Києві – сильний снігопад: влада розповіла про ситуацію в столиці та наслідки негоди

У Києві 27 листопада продовжує потужно сніжити, однак попри несприятливі погодні умови ситуація лишається контрольованою. Влада попереджає киян про можливі ризики.

КМВА просить громадян за можливості не виїжджати у місто на приватних автівках. У столиці працюють комунальники.

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Ситуація в Києві

Негода у Києві та області продовжує вирувати – метеорологи попереджають про складні погодні умови. Запроваджено ІІ, тобто помаранчевий, рівень небезпеки. Однак наразі ситуація лишається контрольованою.

Триває сильній снігопад, сильний вітер 22 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована,

– повідомили у КМВА.

Місто працює у штатному режимі – відключень світла не було, як і аварій на газових станціях. Пасажирський транспорт курсує за звичним графіком, однак рух ускладнений. Для ліквідації всіх наслідків снігопаду задіяно 500 одиниць спеціальної техніки та майже 4 500 співробітників. Влада також підготувала пункти обігріву.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі – як офлайн, так і онлайн. Батьки самостійно вирішуватимуть, чи відправляти дитину до школи.

У міській військові адміністрації також звернулися до водіїв з проханням не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

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