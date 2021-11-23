Сніг, туман і заморозки: невтішний прогноз синоптиків на тиждень

В Україні 24 листопада варто очікувати невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі синоптики прогнозують заморозки.

Водночас українські метеорологи повідомляють, що по всій території мінлива хмарність, у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. На Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень близько 0,

– зазначають синоптики.

Погода в Україні протягом тижня

В Україні 25 – 26 листопада прогнозують суху погоду, опади можливі лише на крайньому заході. Температура повітря вночі опуститься до -7 градусів. Удень від 1 до 6 градусів тепла.

У більшості регіонів 27 – 28 листопада не варто очікувати опадів, лише де-не-де пройдуть невеликі дощі. Стовпчики на термометрах покажуть уночі від 0 до 6 градусів, удень до +9 градусів.

Сніг в Україні: останні новини

У Києві 23 листопада вулиці засипало першим снігом майбутньої зими.

У Львові також почав падати сніг, який не був рясним, однак таки зміг підняти настрій містянам, які з нетерпінням чекають зими. Сніжило у районі Личаківської, Зеленої та Чорновола.

У Карпатах 20 листопада спостерігали справжню зиму – на вершині Піп Іван випав метр снігу. Видимість становила лише 50 метрів, водночас там температура опустилася до -5 градусів.

В Україні можливе погіршення погодних умов, зокрема мокрий сніг та ожеледиця. Через це у патрульній поліції закликали бути обережнішими на дорогах.